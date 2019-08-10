Оксана Акиньшина перестала прятать лицо подросшей дочки

Оксана Акиньшина тщательно скрывает от посторонних глаз свою семью. Многодетная мама в блоге делится с подписчиками фотографиями красочных пейзажей, а также размещает селфи. Однако иногда фото детей звезды все-таки становятся достоянием общественности.

Оксана Акиньшина - редкий гость светских мероприятий. 32-летняя актриса нечасто дает интервью и старается не комментировать личную жизнь. В январе 2017 года артистка стала мамой в третий раз. Она на родила дочку от кинопродюсера Арчила Геловани.

Оксана проводит все свободное время с детьми, рассказывает в немногочисленных интервью, как спешит домой к наследникам. Лицо Эмми публика увидела лишь раз прошлым летом. Тогда девочка была совсем крошкой. А буквально на днях Акиньшина решила порадовать поклонников и опубликовала фотографию подросших детей.

akinshok2013 Костя и Эмми

Вместе с сыном Костей и дочкой Эмми актриса отправилась на шоппинг. В руках у Кости и Эмми - пакеты с покупками. Сестра озорно смотрит на старшего брата и улыбается ему. В этот момент Костя смотрит в кадр и смеется.

Подписчики отметили, что девочка выросла и похожа на звездную маму. Сын же, по мнению поклонников, унаследовал черты отца.

К слову, в 2018 году ходили разговоры о том, что Акиньшина собирается расстаться с мужем Арчилом Геловани. Они поженились в 2012 года. Тогда точные причины размолвки пары не назывались, но Оксана успела сделать официальное заявление о готовящемся разводе.

Поклонники сильно переживали из-за неожиданного кризиса в отношениях звездной пары. Однако позже супруги отправились отдыхать на курорт.

У Оксаны также подрастает сын Филипп, родившийся от отношений с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Как сообщали ушлые светские хроникеры, мальчик живет с бабушкой и дедушкой.