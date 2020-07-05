2020-07-05T01:21:27+03:00
Наука

Лунное затмение 5 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Жители Земли станут свидетелями зрелищного космического явления. Сайт kp.ru проведет трансляцию лунного затмения 5 июля 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Лунное затмение 5 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляцияЛунное затмение 5 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляцияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже в это воскресенье жители западного полушария Земли смогут наблюдать по-настоящему зрелищное космическое явление – 5 июля 2020 года пройдет полутеневое лунное затмение.

Естественный спутник нашей планеты в этот день пройдет сквозь внешнюю тень Земли, создав полутень. Начнется небесное явление примерно в 7:29 утра, максимальная фаза затмения придется на 7:30 по московскому времени. Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию данного события.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью, отбрасываемую нашей планетой. В этот период внешний облик спутника Земли, как правило, окрашивается в красный цвет, из-за чего в народе небесное явление и время, в которое его можно наблюдать, называли «Кровавой Луной». Пик затмения называют «Громовой Луной» из-за свойственных данному времени года летних штормов на побережье. Всего в этом году жителей Земли ожидают четыре лунных затмения.

Оленья луна озарила небо над Нью-Йорком.В небе над городом Нью-Йорк засияла оленья Луна. Такое название июльское полнолуние в США получило в связи с тем, что в это время у оленей появляются новые рога. Смотрите нашу прямую трансляцию из Нью-Йорка.

Несмотря на то, что грядущее июльское затмение обещает быть не таким зрелищным, как частичное или полное затмение, оно все равно не оставит равнодушным наблюдателей. Кроме того, астрологи уверены, что это космическое явление повлияет на жизни обычных людей: эксперты советуют не совершать важных дел в этот день и отказаться от операций.

Напомним, что конец прошлого месяца запомнился ученым и астрологам другим редким событием: 21 июня произошло кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо. Жители России могли наблюдать за ним в формате частных фаз.

Июльское лунное затмение и "оленье" полнолуние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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