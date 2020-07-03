Лунное затмение 5 июля 2020: чем опасно и что нельзя делать

5 июля 2020 года Земля отбросит слабую полутень на Луну – астрономы по всему миру зафиксируют лунное затмение, но увидят его только специалисты, уж больно слабым оно будет. Небесное явление произойдет в период с 7:29 до 7:44 утра, а максимальная фаза придется на 7:30 по мск.времени.

Лунное затмение интересно не только для ученых и исследователей, но и повлияет на жизни простых людей, уверена астролог Марина Мещерская. Она объяснила, чем опасно данное явление и когда в июле стоит начинать важные дела, чтобы они увенчались успехом.

Прежде чем решиться на важный шаг, нужно помнить: дата затмения и ей предшествующие – неудачное время. Все принятые решения могут оказаться неверными, а сделки – убыточными.

- До 5 июля включительно постарайтесь не совершать важных дел и операций. Вы можете ошибиться и потом пожалеть об этом, — предостерегла астролог в беседе с Пятым каналом.

Данное затмение не просто опасно само по себе, но и совпадает с 15-ми лунными сутками. Астрологи знают – это время считается критичным: эмоциональность зашкаливает, внутри человека все кипит.

Так что с 5 июля 22:48 до 6 июля 23:25 – лучше максимально отключится от дел и постараться свести на минимум все контакты, чтобы не наговорить лишнего. К концу шестого июля 15-е лунные сутки сменятся и жизнь стабилизируется. Причем сменятся они удачным периодом.

- Лунное затмение заканчивается третьей фазой Луны, она продлится с 6 по 14 июля. Это один из лучших периодов для начинаний и важных дел, -советует специалист.

В этом месяце данный период будет особенно хорош – он выпадает на окончание коридора затмений. Природа сама завершит череду фатальных событий, можно начинать действовать.

Но не терять голову – в благоприятном периоде встретится тревожное число. Оно придется на 12 июля. В эту дату Меркурий сохраняет свою ретроградность и стоит особенно внимательно относиться к любым делам, связанным с обучением, информацией, сделками.

Лунное затмение — это момент, когда Луна входит в конус тени от Земли. Когда Луна полностью попадает в тень Земли, это полное лунное затмение. В 2020 году произойдут четыре лунных затмения.