Отложенные чемпионы: Федерация хоккея России наградила призеров первенства

Федерация хоккея России наградила чемпиона и призеров нашего хоккейного первенства. Напомним, что оно было остановлено на стадии 1/4 плей-офф еще в марте из-за пандемии. В результате золото получили хоккеисты ЦСКА, которые выиграли регулярное первенство и вышли во второй раунд плей-офф.

А вот второе место решили поделить между «Ак Барсом» и СКА, набравших в своих конференциях равное количество очков – по 93. При этом команда из Казани была первой на «Востоке», а СКА вторым на «Западе», вслед за ЦСКА. Но питерцев решили не обижать, тоже выдав им «серебро». Кстати, обе эти команды дважды встречались в сезоне, дома и на выезде, и оба матча завершились со счетом 2:1 в пользу хозяев. Другие статистические показатели тоже очень близки, пусть будет паритет.

Зато при таком раскладе бронза досталась московскому «Динамо».

Словом ФХР, которая делегирует право проведения чемпионата КХЛ, решила сама подвести черту под этим прерванным сезоном – для своей отчетности, и для спонсоров. Чемпионат проведен, медали розданы. Только вот Кубок Гагарина на этот раз остался не разыгранным. Впрочем, в прошлом году его выиграл ЦСКА, так что пусть побудет пока у армейцев, которые подтвердили свой класс.

А вот как распределились остальные места.

1. ЦСКА – 94

2. «Ак Барс»/СКА – 93

3. «Динамо» М – 82

4. «Сибирь» – 74

5. «Салават Юлаев» – 68

6. «Авангард» - 83

7. «Автомобилист» - 78

8. «Спартак» - 77

9. «Локомотив» - 73

10. «Металлург» - 65

11. «Витязь» - 65

12. «Торпедо» - 64

13. «Нефтехимик» - 64

14. «Амур» - 62

15. ХК «Сочи» - 59

16. «Северсталь» - 58

17. «Трактор» - 56

18. «Адмирал» - 56

Страт нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги намечен на 2 сентября 2020 года и продлиться он должен до конца февраля 2021. С марта по апрель пройдут серии матчей плей-офф.

КСТАТИ

Напомним, что первыми в конце марта окончательно подвели черту под остановленными чемпионатами волейболисты. Там произошла сенсация - у мужчин впервые в истории победителем стал «Локомотив» (Новосибирск). У женщин, спустя четыре года, победило «Динамо» (Казань).

Ватерполисты тоже решили не доигрывать первенство и распределили места по положению в турнирной таблице. У мужчин на первом месте оказался "Синтез" г. Казань, у женщин - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" г. Кириши.

Гандболисты еще недавно все же собирались провести «Финал четырех» Кубка России.

Баскетболистов вообще решили в этом сезоне никого не награждать, на что очень обиделись «Химки», которые выиграли 18 матчей из 19. А вот у баскетболисток по результатам регулярного чемпионата первым стал УГМК, «Динамо» из Курска заняло второе место, «Надежда» из Оренбурга — третье.

Напомним, что только наши футболисты сейчас доигрывают прерванный чемпионат. Он завершится в конце июля.