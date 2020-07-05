2020-07-05T14:11:32+03:00
Спорт

Правда - за "Зайкой"! Как русская биатлонистка годами сражается за честное имя в битве с ВАДА

Мужская ДНК в допинг-пробе Ольги Зайцевой принадлежит ее мужу - это выяснилось после дополнительных анализов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ольга Зайцева.Ольга Зайцева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2017 году российская биатлонистка Ольга Зайцева была пожизненно дисквалифицирована после целого вала допинг-обвинений в свой адрес. Главный пункт - в допинг-пробе, которая была взята в октябре 2014 года, была ДНК не только спортсменки, но и еще мужчины. МОК принял эти сведения как доказательство вины россиянки.

Еще больше "огня" этой истории придал скандально известный беглый Григорий Родченков. Его словам поверили - он сказал, будто бы допинг-пробы спортсменов специально подменялись. И в итоге Зайцева была лишена всех возможных регалий, завершив к тому времени уже свою спортивную карьеру.

Однако же, выяснились новые детали этого дела. Как сообщает Spiegel, со ссылкой на результаты отчета экспертов, ДНК принадлежит ее мужу - это удалось прояснить только спустя годы повторных проверок и анализов. И как утверждается, незадолго до допинг-теста у пары был секс.

- Как думаете, каково это — сказать мужу, что в твоей урине нашли мужскую ДНК? Эта история могла разрушить мою семью, - приводит слова Ольги Зайцевой.

Как пишет Spiegel, сама Зайцева подтвердила, что в то время пыталась забеременеть. И все обвинения, которые посыпались на нее в 2017 году - это как обвинения в убийстве, говорит сама биатлонистка:

- Все это было подобно обвинению в убийстве, хотя ты уверен, что никому никогда не причинял вреда, - отмечает биатлонистка.

Напомним, что в начале 2020 года в CAS прошли судебные заседания по апелляции трех российских биатлонисток. Это помимо Ольги Зайцевой - Яна Романова и Ольга Вилухина. Все они завершили профессиональную карьеру. Окончательный вердикт Спортивный арбитражный суд огласит чуть позднее.

В ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. А результаты спортсменок на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы. И с тех пор уже почти три года трое биатлонисток ищут правды в судах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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