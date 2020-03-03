Антон Шипулин: Дело строится от какого-то другого человека под видом Родченкова

Крайне интересные новости приходят из Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, где три российских биатлонистки — Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина - отстаивают свои серебряные медали Сочи-2014. Напомним, их обвиняют в нарушении антидопинговых правил на том основании, что они якобы были участниками допинг-программы, разработанной Минспортом для домашней Олимпиады.

Но в первый же день процесс, который проходит в закрытом режиме, сошел с накатанной колеи. Адвокаты наших спортсменок заявили, что подписи на документах поддельные и не принадлежат Григорию Родченкову, на показаниях которого собственно и строится весь процесс.

Представители МОК были возмущены обвинениями в фальсификации и взяли время на изучение вопроса. А во вторник в Group-IB, где проводилась экспертиза, подтвердили, что электронные подписи могли быть перенесены с любого другого документа. Для МОК и ВАДА создается неприятный прецедент, ведь по такой же схеме они хотели судить еще более сотни российских спортсменов.

Там же в CAS скоро будет рассматриваться дело еще одного нашего биатлониста, олимпийского чемпиона-2014 Евгения Устюгова. Обвинения все те же, а на кону не только его награда, но и медали его партнеров по той золотой эстафете — Волкова, Малышко и Шипулина. Сам Антон Шипулин, который осенью стал депутатом Госдумы, внимательно следит за процессом.

- Все строится только на догадках, на показаниях одного человека, который уже давно не живет в России, который сбежал и, не знаю, это его ли показания, от его личного имени, или это строится все от какого-то другого человека под видом Родченкова или там под именем Родченкова, - рассказывает Шипулин в интервью «КП» и сожалеет, что сам не может участвовать в процессе, поскольку обвинения выдвинуты не против него.

- Я созвонился с Евгением Устюговым, потом общался через своего представителя и во мне прибавилось оптимизма, когда я узнал, что прямых доказательств нет, что все пробы были отрицательные, а это самое главное в допинг-контроле, - говорит Антон.

Мы теперь тоже с оптимизмом смотрим на этот процесс, ведь в июне там же в CAS ВАДА и МОК будут судиться с Российским антидопинговым агенством (РУСАДА), и любое дело, выигранное российскими спортсменами, в конечном счете может переломить ситуацию в нашу сторону.