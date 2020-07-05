Михаил Погребинский: Зеленский демонстрирует слабость, впустую грозя Порошенко

В воскресенье в Одессе на праздновании Дня Военно-Морских сил Украины шестой президент незалежной с угрозой сообщил, что и он, и вся страна никогда не простят тех, кто «забрал Крым». И также «никогда не простит и тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому».

То есть бросил по камню и в Москву, и в Киев. Если не вспоминать о плачевном уровне боеготовности украинских частей на южном полуострове зимой-весной 2014-го года, а также об убогом состоянии кораблей украинского флота, то можно задаться вопросом: кому конкретно послал угрозу лидер самостийной, и в чем она состоит, ну кроме звонких фраз?

С этим вопросом «КП» обратилась к руководителю Центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.

Руководитель Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Михаил Борисович, Владимир Зеленский на праздновании дня ВМС в Одессе заявил, что никогда не простит тех, кто «сдал Крым» - в чей огород камень?

- Александра Турчинова - прежде всего, который тогда исполнял обязанности президента. Бывший спикер Рады и экс-секретарь Совета безопасности недавно влился в команду Порошенко. Была информация, что до того против него готовились уголовные дела. И Турчинов решил занять нишу под крылом Порошенко, чтобы, в случае репрессий против него и возбуждении уголовного преследования, он уже мог выступать как «жертва политических репрессий» .

- Решение не открывать огонь в Крыму принимал Турчинов?

- Да, он. Но и все участники известного совещания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве (там, кстати, была и Юлия Тимошенко) — все были против сопротивления в Крыму. Главным аргументом было то, что Запад не советует сопротивляться.

- Почему Зеленский сейчас вдруг вспомнил про «героических украинских моряков», которые только и ждали приказал, чтобы открыть огонь в феврале-марте 2014-го года, да политиканы не дали?

- Сейчас он решил атаковать эту группу оппозиции, порошенковскую. Он при том действует по такому принципу: сегодня эту группу атакую, завтра — «Оппозиционную платформу - За жизнь». И таким образом пытается выстраивать центристскую линию. Толком ничего у него не получается. Но это укладывается в его манеру политического поведения в последнее время. При том есть оскорбления со стороны порохоботов — последними словами кроют. И они его конечно достали. Но он себя ведет слабо. Пока не будет конкретных действий, реальных, говорить о том что произойдет нечто серьезное пока не приходится. Зеленский демонстрирует фантастическую слабость. Фактически подыгрывает Порошенко. Уголовные дела предъявленные тому не имеют никакой судебной перспективы. Они дают возможность Порошенко чувствовать себя на коне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788824" frameborder="0"></iframe> Зеленский принял участие в праздновании Дня ВМС Украины в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто ж Порошенко посадит — он же памятник!

Вообще уголовные дела в отношении бывшего главы соседней страны возбуждают и закрывают с унылой регулярностью. В начале июля пятый лидер незалежной, ныне депутат Верховной Рады, заявил в интервью ВВС, что, спасая самостийную, может и за решеткой оказаться. Если это нужно для сохранения Украины (подробности)