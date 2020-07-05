Фото лунного затмения 5 июля 2020: каким было явление

Фото лунного затмения 5 июля 2020 года точно не оставят никого равнодушным. Красивые снимки впечатляющего события в космическом пространстве завораживают.

Лунное затмение началось в 22:25 по мск. Южная часть спутника Земли погрузится в полутень от нашей планеты.

На части спутника можно заметить красноватую полутеньФото: REUTERS

Наблюдать затмение можно будет в Антарктиде, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Африке, на юго-востоке и востоке Южной Америки, в Австралии и на большей части территории Европы и Азии. На территории России увидеть в юго-западной части Сибири и в Европейской части, кроме ее севера.

Лунное затмение 5 июля 2020 годаФото: REUTERS

К слову, в 2020 году всего будет четыре лунных затмения. Первое из них россияне наблюдали 10 января. Вечером 5 июня случится второе.

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