Лунное затмение 5 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Затмение Луны, которое можно будет увидеть на территории России, произойдёт в в 22:25 5 июня. Полутеневое затмение продлится 3 часа 18 минут. В полутень от планеты Земля погрузится южный край диска Луны.

Наблюдать затмение можно будет в Антарктиде, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Африке, на юго-востоке и востоке Южной Америки, в Австралии и на большей части территории Европы и Азии.

Клубничная Луна: Лунное затмение 5 июня 2020 года.

В России затмение будет видно в юго-западной части Сибири и в Европейской части, кроме её севера.

Всего в 2020 году будет четыре лунных затмения. Первое из них россияне наблюдали 10 января. Вечером 5 июня случится второе.

Луна не приобретёт красноватый оттенок, поскольку Земля закроет тенью только половину диска Луны, однако в оптические приборы можно будет увидеть небольшое потемнение нижнего края Луны.

Лунные затмения случаются только в полнолуние, когда Земля встаёт на одну линию между Луной и Солнцем. При этом Луна попадает в конус тени от планеты, и её оттенок становится красным. Лунные затмения, как сегодня, называются полутеневыми, потому что Луна входит в "полутень" от Земли.