2020-06-05T10:34:36+03:00
Наука

Лунное затмение 5 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Вечером 5 июня Луна погрузится в полутень Земли. Сайт kp.ru проведент прямую онлайн-трансляцию лунного затмения [видеотрансляция с 21.00]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лунные затмения случаются только в полнолуние, когда Земля встаёт на одну линию между Луной и СолнцемЛунные затмения случаются только в полнолуние, когда Земля встаёт на одну линию между Луной и СолнцемФото: Олег УКЛАДОВ
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Затмение Луны, которое можно будет увидеть на территории России, произойдёт в в 22:25 5 июня. Полутеневое затмение продлится 3 часа 18 минут. В полутень от планеты Земля погрузится южный край диска Луны.

Наблюдать затмение можно будет в Антарктиде, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Африке, на юго-востоке и востоке Южной Америки, в Австралии и на большей части территории Европы и Азии.

Клубничная Луна: Лунное затмение 5 июня 2020 года.

В России затмение будет видно в юго-западной части Сибири и в Европейской части, кроме её севера.

Всего в 2020 году будет четыре лунных затмения. Первое из них россияне наблюдали 10 января. Вечером 5 июня случится второе.

Луна не приобретёт красноватый оттенок, поскольку Земля закроет тенью только половину диска Луны, однако в оптические приборы можно будет увидеть небольшое потемнение нижнего края Луны.

Лунные затмения случаются только в полнолуние, когда Земля встаёт на одну линию между Луной и Солнцем. При этом Луна попадает в конус тени от планеты, и её оттенок становится красным. Лунные затмения, как сегодня, называются полутеневыми, потому что Луна входит в "полутень" от Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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