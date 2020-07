Обнаружена недостающая половина массы Вселенной

Астрофизики наконец-то удалось свести теорию с практикой и решить застарелую барионную проблему, обнаружив, наконец-то недостающую массу Вселенной.

С конца 90-х годов прошлого века ученые, мягко говоря, недоумевали. И было от чего. Количество наблюдаемого вещества во Вселенной было гораздо меньше предсказанного. Куда-то подевалось примерно половина обычной материи – так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов – протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.

Ныне выяснилось, где и как была спрятана эта самая половина Вселенной.

Отыскать недостающие барионы помог таинственный феномен – Быстрые радиовспышки (Fast radio bursts - FRB). Впервые и чисто случайно на эти электромагнитные сигналы чудовищной мощности, которые приходят от неких источников, расположенных в нескольких миллиардах световых лет от Земли, наткнулся астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University) еще в 2007 году.

За 13 лет коллеги Лоримера обнаружили сотни FRB. Астрономические объекты, которые могли бы генерировать эти сигналы, они так и не выявили. Но запеленговали некоторые FRB и разобрались в их частотных характеристиках. Что и позволило отыскать «тайники» со спрятанной в них материей. FRB буквально указали на них.

В свое время Майкл Хиппке (Michael Hippke) из Немецкого аналитического института (Institute for Data Analysis in Neukirchen-Vluyn, Germany) и Джон Лернед (John Learned) из Гавайского университета (University of Hawaii in Manoa) обнаружили, что быстрые вспышки включают в себя радиоволны высоких и низких частот. При этом одни приходят чуть позднее других. Ученые, которыми руководил Жан-Пьер Маккором (Associate Professor Jean-Pierre Macquart) из Университета Кёртина (International Centre for Radio Astronomy Research, Curtin Institute of Radio Astronomy, Curtin University, Perth, Australia) растолковали, что это значит. И сообщили о своем открытии в журнале Nature, на который сослался портал ScienceAlert.

Бычтрые радиовспышки (FRB) по пути до Земли натыкались на скрытуюбарионную материю.

Волны низких частот запаздывают, потому что тормозят о скопления межзвездного газа, сталкиваясь с атомами водорода и других элементов. Скопления этих атомов, сотканных в своеобразные нити, соединяют галактики в эдакую паутину. Нити не видны, но, как показали расчеты, они и составляют недостающую барионную массу Вселенной. Средняя плотность ее обычной матери при этом невелика – всего четверть атома на кубический метр. Но весит она много – как раз столько, сколько положено по теории.

Вспышки и помогли "разглядеть" нити, протянутые между галактиками.

Кстати, барионной материи во Вселенной всего 5 процентов. Всё остальное это якобы темная материя и темная энергия. Что из себя представляют загадочные субстанции, где могут находиться, никто пока не знает. Но их ищут – вот прямо то, не знаю что, заглядывая туда, не знаю куда.

