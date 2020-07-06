«Хочет платить меньше 300 тысяч рублей в месяц на ребенка»: как Аршавин, Телегин, Тарасов бьются в суде за новые размеры алиментов

27 августа суд по иску Андрея Аршавина – звезда футбола хочет снизить размер алиментов на своих несовершеннолетних детей. 9 июля начнутся судебные баталии по разделу имущества и установлению алиментов на дочь звезды хоккея Ивана Телегина. А вот в артистическом цеху не так «жарко» - Гарик Харламов и Марат Башаров платят детям по договоренности с женами оговоренные суммы. Так за какие алименты сражаются звезды в судах и сколько платят без лишних напоминаний?

Футболисты борются за снижение

Андрей Аршавин решил побороться в суде за снижение выплат на несовершеннолетних детей. Иск Андрей Сергеевич подал к матери своих детей Юлии Барановской. Телеведущая одна воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 7-летнего Арсения Аршавиных. Папа периодически (нечасто) появляется в жизни детей, потом исчезает… Теперь вот решил снизить выплаты на детей, которых Юлия поднимала одна после того, как Андрей закрутил новый роман и ушел из семьи. Тогда тоже был суд – громкий на всю страну, с выбиванием денег на детей. Однако время идет, ситуация меняется – Аршавин успел побывать в браке, сменить работу (теперь тренирует футболистов), развестись, получить еще одни алименты. Вот теперь через суд хочет снизить выплаты на детей, которые появились на свет в гражданском браке с Юлией Барановской. Напомним, что Аршавин сбежал к другой женщине, когда Барановская была беременна Арсением.

Андрей Аршавин и Юлия БарановскаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия давно уже успешнее бывшего и на все собственные нужды зарабатывает прилично – ТВ, ведение мероприятий, издание книг, реклама, радио. Но детей надо обеспечивать в соответствии с требованием закона. Команда адвокатов Барановской будет отстаивать интересы ее детей.

«На данный момент на одного ребенка выходит немногим больше трехсот тысяч рублей. До совершеннолетия детей еще далеко, поэтому видимо Андрей Сергеевич решил побороться за снижение алиментов по причине снижения доходов. Но ведь оно сейчас у всех, и временное к тому же», - рассказал kp.ru друг семьи. Часто отцы, которые подают подобные иски скрывают часть своих доходов, чтобы платить меньше. Это могут быть гонорары от рекламы, мастер-классов и прочих не всегда декларируемых доходов. Адвокаты постараются этого не допустить. Однако если официальный доход существенно упал, то и размер алиментов может быть пересмотрен. Кроме того, суд принимал решение по выплатам детям Барановской почти шесть лет назад: Аршавина обязали переводить детям 50% доходов. Но после этого у спортсмена родился еще один ребенок от Алисы Казьминой, так что теперь нагрузка по алиментам выросла. Этот факт суд также может учесть. По оценкам экспертов в общей сложности выплаты на трех детей могут быть снижены на 300 тысяч рублей, но сейчас любой прогноз может оказаться неверным, так как решение примет суд.

Дмитрий Тарасов с третьей женой и их дочками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще один футболист Дмитрий Тарасов ведет нескончаемую борьбу за снижение алиментов. То из-за увеличение нынешней семьи, то из-за травмы и потери дохода, то из-за снижения дохода. В общем, покой экс-мужу Ольги Бузовой только снится. Итак, последние новости. Суд решил, что игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов должен выплачивать дочери от первого брака ¼ от доходов, а также дополнительно 104 тысяч рублей ежемесячно. Эти 104 тысячи появились в алиментах, так как Тарасов и его третья жена Анастасия Костенко имеют общий счет, на который поступают деньги и от продаж рекламы в соцсетях. Рекламные принадлежат исключительно Костенко – так она заявляет. Оказалось, что футболист не внял советам своего адвоката разделить счета и получил вот такую «надбавку». Теперь Костенко возмущается – мол, это только ее деньги и их двух дочерей с Тарасовым. Так что, возможно, разбирательства в суде не за горами. Кстати, ежемесячный оклад в «Рубине» у многодетного отца полмиллиона рублей.

У хоккеиста все только начинается

Бракоразводный процесс звезды хоккея Ивана Телегина только начинается. Каких только заоблачных сумм не звучало в СМИ на счет его алиментов для 3-летней дочери Таисии. Как нам стало известно, скорее всего, Телегин будет выплачивать ¼ от своих доходов – в месяц это чуть больше 800 тысяч рублей. Стоит помнить, что пик карьеры у спортсменов проходит быстро, а значит и суммы снизятся стремительно.

Напомним, что в прошлом году хоккеист Телегин ушел от жены певицы Пелагеи к другой женщине. Однако Иван и Пелагея в начале хотели расстаться мирно, а потом отец практически исчез из жизни дочки: даже няню перестал оплачивать. Несмотря на то, что няня находится на самоизоляции, Пелагея все последние месяцы платит ей зарплату. Как рассказал kp.ru юрист семьи певицы, она не планирует тратить алименты: «Пелагея с самого начала не собиралась использовать ежемесячные поступления, а планирует завести специальный счёт для дочери, которым сможет воспользоваться Таисия после совершеннолетия».

Неожиданностью для всех стало то, что Иван Телегин повел себя не красиво: в бракоразводном процессе он планирует бороться на только за «совместно нажитый» дом, но и за квартиру, которую Пелагее и ее дочке подарила мама певицы.

Марат Башаров и его Лиза.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артисты умеют договариваться

Гарик Харламов и Павел Прилучный договорились после расставания с женами, что будут покрывать определенные расходы на детей, перечислять нужные суммы. До суда решил вопросы с алиментами и Марат Башаров – договорился платить жене по 140 тыс. руб. в месяц, плюс «коммуналку».

Звезды сериала «Кадетство» платят установленный судом «минимум», так как практически не снимаются теперь: алименты на дочь Александра Головина – немногим больше 20 тыс. руб, а Кирилл Емельянов на каждого из двух сыновей по 17 тыс. руб. К примеру, подзабытый широкой аудиторией актер Виталий Гогунский нигде не работает, поэтому, по словам его жены, и не платит ничего дочке.