«Аршавин сможет сэкономить на алиментах почти полмиллиона»: подробности судебного иска звезды футбола к Юлии Барановской

Все имущество 38-летнего Андрея Аршавина записано на его маму – так спортсмен подстраховался после судов с Юлией Барановской и перед браком с Алисой Казьминой. Экс-капитан сборной России по футболу прошел после расставания с Барановской через множество судов. В итоге трое детей Юлии Барановской – Артем, Яна и Арсений Аршавины по решению суда с 2014-го года стали получать алименты в размере 50% от доходов звезды футбола. Кроме того, одну из своих квартир в элитном районе Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич переписал на детей в равных долях. А Барановская получила от Аршавина трешку в Коломягах. Тогда и Юлия в рамках сделки переписала свое жилье на Крестовском острове (в счастливые годы совместной жизни подаренное ей спортсменом) на детей в равных долях.

А вот законная супруга Аршавина Алиса после развода получила лишь алименты. Делить в суде было нечего – все имущество спортсмена записано на его маму: и дом, и квартира. Алиса Казьмина в суде пыталась получить с Аршавина алименты в 2 млн. руб. в месяц. Живя со спортсменом, она знала обо всех его доходах, поэтому предположила, что он сможет выплачивать такую сумму. Однако суд решил иначе, и если раньше 50% доходов Андрея Сергеевича делили на трех детей, то теперь он платит алименты своему четвертому ребенку, рожденному в браке с Алисой Казьминой.

«Алименты на одного ребенка около 340 тыс. руб. На четверых детей получается внушительная сумма. Доходы Андрея за работу в «Зените» не супер-большие. А приобщить сюда какие-то рекламные, разовые контракты не всегда удается. Так что надежда уменьшить алименты реальная и законная», - рассказал kp.ru коллега Андрея Сергеевича.

Аршавин и БарановскаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мама несовершеннолетних детей спортсмена подтвердила факт иска, но рассказывать подробности и раскрывать суммы не стала. При расчете величины алиментов не берутся во внимание доходы мамы, поэтому тот факт, что Юлия Барановская прилично зарабатывает, не повлияет на исход иска. Решающим будут документы об основном источнике доходов Андрея Аршавина. Они идут с иском, подтверждая снижение доходов. А тут еще одна напасть: теперь нечего комментировать (все матчи отменены) – еще доходы снизились. А неофициальные гонорары экс-мужей приобщить в судах редко когда удается… Так что, по оценкам экспертов, в этом заседании он сможет в общей сложности уменьшить выплаты на сумму около 300 – 400 тыс. руб. А может и не сможет – скоро узнаем. В том случае, если подобный иск ждет Алису Казьмину – общая сумма сможет дойти и до полумиллиона рублей.

Год назад зарплата Андрея была примерно 2,5 млн. руб. в месяц. Посмотрим какой оклад он заявит теперь. Аршавин трудится тренером юношеской сборной «Зенита».

Юлия Барановская ведет на ТВ две рейтинговые программы, шоу на радио и множество мероприятий. Фото: Николай Темников

О том, как Андрей Аршавин умеет экономить деньги можно прочесть в книге Юлии Барановской – там таких примеров мы находили массу. Вот только одна цитата: «Андрей однажды, искренне недоумевая, поинтересовался: «Масяня, зачем тебе третья пара сапог, у тебя же есть две!» Теперь представьте на секунду, что это говорит один из самых высокооплачиваемых футболистов России!»

А по слухам, которые ходят в светской тусовке, спортсмен, передав матери своих детей квартиру, «зажал» парковочное место (подземный гараж) - хотя пользоваться им сам не мог. Главное, что Юлия Барановская воспитывает трех замечательных детей, дает им прекрасное образование, много путешествует (причем без всяких нянь), и хочет получать лишь то, что ей положено по закону. На вопрос: «Отец общается с детьми?» Отвечает так: «Иногда встречается». Барановская с детьми живет в столице в просторной квартире, которую приобрела несколько лет назад.

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