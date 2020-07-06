2020-07-06T21:33:40+03:00
Звезды

«Все заработала сама»: Василий Уткин заступился за Елену Малышеву перед Ксенией Собчак

Опальный комментатор дал развернутое интервью телеведущей
Константин ГЛЫБА
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Василий Уткин ведет тихую и спокойную жизнь в СетиВасилий Уткин ведет тихую и спокойную жизнь в СетиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Пропавший с экранов телевизоров в 2018 году во время ЧМ по футболу Василий Уткин ведет тихую и спокойную жизнь в Сети: выпускает «Футбольный клуб» в Youtube, раздает интервью и полемизирует с коллегами. 6 июля Ксения Собчак, оправившаяся от ударов судьбы, выпустила двухчасовое интервью с телеведущим, которого расспросила почти обо всем. В том числе и о недвижимости Елены Малышевой.

- Я совершенно не поддерживаю нападки на Малышеву (оппозиционер выпустил фильм про зарубежное имущество ведущей Первого канала), - заявил Уткин. - Абсолютно. Ни единым словом. Эти деньги человек заработал! В этом смысле я против большевизма.

Уткин опроверг информацию о том, что канал — дотационный, как утверждалось в разоблачительном фильме. «Им что, разрешают заниматься бизнесом?», - риторически спросил ведущий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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