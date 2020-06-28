Ксении Собчак повезло, что из монастыря ее просто выгнали

Инцидент, который приключился с Ксенией Собчак в Верхнеуральском женском монастыре не имеет никакого отношения к церковной жизни. Ровно как и сама Ксения Собчак не имеет к ней никакого отношения. А вот к антицерковной – имеет.

Никто не забыл ни свадебных покатушек в катафалке, ни циничного «венчания», ни фотосессий в священническом облачении. Русскую Церковь Ксения Собчак ненавидит открыто, без всяких интеллигентских ужимок и пошлых оговорок про «веру в душе» и прочий гуманитарный мусор.

Поэтому, православные христиане в полном праве платить ей той же монетой.

Собчак приехала в Среднеуральский монастырь не с сектанством схиигумена Сергия разбираться. Для нее вся Русская Православная Церковь – одна большая секта. Или, как она выражается - «православный талибан». Собчак приехала в очередной раз вытереть демонстративно о церковь ноги, зло высмеять людей, для которых Церковь – мать, а Бог – отец.

Но в этот раз все пошло совсем не так, как Ксения Анатольевна привыкла.

Монастырские насельники и охрана с толстовским непротивлением злу насилием оказались незнакомы. И известную кощунницу вместе с ее либеральной обслугой вытолкали взашей за монастырские стены. Возможно, недостаточно нежно. Ну так на Урале и народ пожестче, чем в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787437" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак показала видео потасовки в монастыре.

Вот телеведущая спотыкается и падает на клумбу, а вот она уже вопит на камеру, что «ее ударили». Тут не хватает только шаламовского: «Ты что, Родину не любишь, падло?!». В общем, примерно так делались доносы в 1937-м.

Истерику у Собчак вызвало сопротивление. Она и подобные ей отвыкли от того, что они могут получить отпор. Их возмутило, что православные больше не собираются молча утираться.

Современные христиане - это не блаженненький князь Мышкин в исполнении Евгения Миронова. Обычно это - здоровенный уральский мужик, у которого кулак размером с ведро. И троллить этих людей себе дороже. Руку могут сломать. Или нос.

Хорошо ли это? Как сказать. Вообще-то зло должно быть наказано. Но учитывая юридические обстоятельства, для таких случаев должен действовать Закон.

Я всегда сильно сомневался в целесообразности принятого в 2013 году «Закона о защите чувств верующих». Случай в Среднеуральском монастыре говорит о том, что для России он совсем не лишний.

Для таких как Собчак должен существовать судебный запрет на то чтобы даже приближаться к православному храму, не говоря уже о том, чтобы вести там съемку.

Резонанс история пока что получила не слишком большой. К большому сожалению Собчак, в пятницу случился «условный» приговор Кириллу Серебренникову, и вся либеральная тусовочка сосредоточилась на обсасывании этого события.

Но, ничего. Если не случится ничего выдающегося, в понедельник она получит полную поддержку соратников и единомышленников. Тут можно даже не сомневаться.

На фоне сравнительно вялой реакции пока реакции борцов с «засильем РПЦ» поразительно выглядит трусливая и оправдывающаяся позиция православных публицистов, депутатов и представителей епархии.

Пишут, что схиигумен Сергий нанес ужасный удар по репутации Православия отпугнул от церкви московскую интеллигенцию.

- Простите, Ксения Анатольевна! Он – же сектант! А мы не такие. Мы – хорошие!

Вы чьей лояльности хотите добиться? Врагов церкви? Тех, кто вас всегда ненавидел, ненавидит и будет ненавидеть просто по факту вашего существования?

Вы для них – «православной талибан». Вы для них – «днр». Все, что нам дорого, для них – смердит. Все, что мы любим, они хотят уничтожить.

И это – не про политику. Это – про ценности.

В таких ситуациях, как случилась на Урале, всякий православный и просто русский человек должен спокойно и уверенно отвечать: «Да! мы – за ДНР. Мы - за Моторолу, Стрелкова и других героев «Русской весны». Да! мы – православные христиане и это наша страна. Между собой мы сами разберемся. А вас мы полагаем за отребье и плесень»

То, что происходит в Среднеуральском монастыре и во всей Екатеринбургской епархии –это внутренне дело православного сообщества. Чужакам, а тем более врагам Церкви слова в Церковном суде не дают, да и на порог храма не пускают.

Никто не может приходить в чужой дом и безнаказанно оскорблять его хозяев. Тем более, перед пришлым хамом никто не должен оправдываться.

Впрочем, вполне может быть, что Ксения Собчак таким незамысловатым образом просто решила приобрести образ жертвы. Жертвой нынче быть выгодно. Особенно, когда рекламодатели расторгают с тобой рекламные контракты за расистские высказывания.

Осталось дождаться, когда рекламодатели начнут так же расторгать контракты за кощунство. Жизни черных, безусловно, имеют значение. Но жизни православных христиан имеют значение не меньше. Было бы очень неплохо собчакам напомнить про этот очевидный факт. По крайней мере пока они тут живут и кормятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787409" frameborder="0"></iframe> Ксению Собчак избили в монастыре.

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