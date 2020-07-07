Красавица-дочь Сергея Шнурова показала редкое фото с мужем

26-летняя Серафима, которая после замужества взяла двойную фамилию Шнурова-Астанина, в отличие от своего одиозного отца, персона непубличная. Девушка работает графическим дизайнером, и как сама о себе говорит, в свободное время рисует натюрморты, фехтует и "таскается" по выставкам. В соцсетях у нее 10 тысяч подписчиков (у самого лидера "Ленинграда" - почти 6 миллионов), и далеко не каждый день наследница рок-хулигана делится с ними фото и видео.

В Инстаграме Серафимы - изысканные фотосессии на фоне питерских пейзажей, отчеты с выставок, эпатажные снимки в белье и с сигареткой, изредка - кадры выступлений знаменитого отца. А вот личную жизнь дочь Шнурова старается не афишировать - далеко не все подписчики, например, знали о ее замужестве.

Дочь Шнурова не афиширует личную жизнь, и даже лицо мужа старается не показывать.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тем не менее, в отличие от лидера "Ленинграда" (по крайней мере, в молодости уж точно) Серафима демонстрирует стабильность в отношениях: на днях в ее соцсетях появились фото с мужем, питерским барменом Вячеславом Астаниным. Пара отмечала день рождения подруги на речной прогулке, и девушка опубликовала несколько романтичных кадров. Супруги вместе уже более шести лет, четыре из которых состоят в браке. Еще до свадьбы молодые люди пытались стать родителями, но, к несчастью, на ранних сроках беременности Серафима потеряла ребенка.

Романтичные кадры с речной прогулки Серафимы с мужем.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это правда, мне не удалось сохранить беременность. Но мне бы не хотелось говорить об этом и как-то комментировать, - сухо ответила тогда журналистам Серафима Шнурова.

Напомним, Сергей Шнуров впервые женился в 20 лет на своей однокурснице Марии Исмагиловой и тогда же стал отцом. Чтобы прокормить семью, будущей звезде приходилось работать грузчиком и сторожем, и спустя всего четыре года, когда маленькая Серафима пошла в детский сад, этот студенческий брак распался. После развода Шнуров практически не общался с дочерью, а она, в свою очередь, уверяла СМИ, что лидер "Ленинграда" попросту ее однофамилец.

Серафима и Вячеслав поженились в 2016 году без пышных церемоний.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К счастью, в последние годы отцу и дочери все-таки удалось наладить отношения. Например, в прошлом году Серафима так веселилась на прощальном концерте "Ленинграда", что потеряла телефон.

- Моя дочь Серафима пьет, курит и ругается матом. Горжусь, - при каждом удобном случает теперь рассказывает Шнуров, демонстрируя свои сильные гены.

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