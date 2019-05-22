Сергей Шнуров: Жду пенсии - вот житуха начнется!

«Ленинграду» - конец. Самые отвязные рокеры страны расходятся после 22 лет на сцене. Но перед этим проедут по крупнейшим городам страны со стадионным туром: Калининград, Москва, Казань, Волгоград, Ростов, Питер... Настрой боевой: собрать на девяти спортивных площадках полмиллиона зрителей. Такой вот финальный аккорд Сергея Шнурова.

«Не хочу чувствовать себя на 23 года»

- Сергей, ваше решение распустить группу вызвало кучу комментариев. Одни говорят, исписался, другие - финансовые трудности, мол, на концерты сейчас не ходят.

- Глупости! Наоборот, когда денег становится меньше, народ стремится к зрелищам. Так было и в кризис 1998, и 2008 года. Просто за время существования (с 1997 года. - Ред.) «Ленинград» собрал все возможные премии, выпустил огромное количество песен и клипов. Ну что еще сделать - спрашивал я себя каждый раз и в какой-то момент не нашел ответа. Этим объездом стадионов мы ставим жирную точку.

- Долго думали, прежде чем объявить о решении? Когда впервые пришла эта мысль?

- Впервые? Да прям на второй день, как я собрал группу - подумал: все, хватит! А сейчас на самом деле мысль зрела долго. В момент 20-летия группы, когда мы собрали московский стадион, я понял, что это все.

- Борис Гребенщиков однажды признался, что ему в душе всегда 23. А вам?

- Да не дай бог мне чувствовать себя на 23! Я в это время таким д... был (цензурно - дурачком. - Ред.)! На 46 себя и ощущаю, как есть. Но старость еще не пришла, я ее жду. Там, во-первых, пенсию сейчас повысили. Потом льготы. Во житуха начнется!

- Зарабатывать-то чем будете?

- Зарабатывать я могу на чем угодно. От корпоративов в жизни не откажусь! Но никакой срочности в этом нет. Я ведь не рядовой русский пенсионер, свое заработал. Я 20 лет себе обещаю, что буду бездельничать. И все никак не выходит. Может, пришло то время? Все-таки шоу-бизнес - дело молодых. Все, что касается пубертатных страстей, каких-то субкультур... А я в свои 46 уже не очень чувствую это все. Могу, конечно, симулировать. А могу и нет.

- А музыканты ваши куда - в свободное плавание?

- Не люблю это выражение про ответственность за тех, кого приручил. Я уверен, что под моим чутким руководством они себе заработали если не на золотой, то на серебряный парашют точно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710176" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью Сергея Шнурова «Комсомолке».

Вернуться, как Пугачева

- Без музыки себя представляете?

- Еще как! Я себя в детском саду помню, прекрасно без нее обходился. Но там другое дело: поди не выступи - сразу каши лишат...

- Что вы чувствуете перед этим туром? Может, грусть или трепет?

shnurovs Как совместить полезное с приятным? Возьмите водки, а к ней сок томата

- Тех, у кого было трепетное отношение, я всех уволил. С таким отношением подобные проекты не реализуются. Кто начинает трепетать, едет домой. К туру надо подходить рационально, без каких-либо экзальтированных эмоций.

- Может, как Алла Борисовна, еще вернетесь?

- Мне бы, конечно, хотелось, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечные прощания, я с такой завистью смотрю на их биографии, думаю: как классно! Надеюсь, получится.

- Вас не обижает, что старые поклонники говорят, будто песни «Ленинграда» уже не те?

- Нисколько. Потому что старые поклонники в силу физиологических причин вымирают. Их с каждым днем становится все меньше и меньше, а на будущих покойников чего обижаться?!

- Неужели нет ностальгии по старым концертам в маленьких прокуренных питерских клубах?

- Нет! Там очень жарко, пот рекой, нет туалета, пьяные телки и чуваки, они тебя хватают... Какая ностальгия, вы о чем?

shnurovs Этим объездом стадионов группа ставит жирную точку

- Наверное, райдер ваш сильно поменялся за это время...

- Он менялся тысячу раз, но основным пунктом по-прежнему - много водки. Правда, зачастую она теперь так и остается в гримерке. И это ужасно.

Странный пьющий человек с гитарой

- Как будете использовать ненормативную лексику в туре в свете последних законов?

- Мы не будем ее использовать.

- Обещаете?

- Нет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708489" frameborder="0"></iframe> Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда».

- А неустойки с вас не потребуют?

- Знаете, после того как поматерюсь, - у меня есть специальный человек, который считает, сколько раз я поматерился. И столько свечек я ставлю в ближайшей церкви.

- Кстати, вы сами что слушаете?

- Я могу послушать Стравинского, могу послушать Рахманинова...

- А из молодых имен?

- Времена имен закончились, их нет ни у кого. Остались кликухи.

- Вы успешный блогер. Что посоветуете молодым ютуберам, музыкантам?

- Я? Начинающим блогерам? Да перестаньте, дети куда интереснее мыслят. Они растут уже с айфоном в руках. И с музыкантами то же самое. Молодые пользуются новыми программами, они на шаг впереди. Посмотрите на меня - я довольно странный пьющий человек с гитарой, а на дворе XXI век.

Бег, веганство и зубы за $250 тысяч

- Несмотря на большой алкоголический опыт, вы прекрасно выглядите, много работаете. Еще и бегать начали. Как вам это удается?

- Пробежки делаются очень просто: проснулся, надел кроссовки и побежал. Занимаюсь я этим ровно для того, чтобы не чувствовать себя на сцене запыхавшимся и уставшим. Больше ни для чего. Так называемый здоровый образ жизни мало меня волнует.

- Тем не менее вы недавно писали, что отказались от алкоголя ради молодой жены. Неужели хулиган Шнуров готов бросить пить, курить, все удовольствия мира? Может, вегетарианцем скоро станете?

- Да нет. Никто же еще не доказал, что это полезно. Вегетарианство - штука модная. И не все, что печатают в женских журналах, продлевает жизнь.

- Все артисты стараются молодиться. Стас Михайлов, например, преобразился к 50-летию - у вас есть такие мысли?

- Нет, я об этом не думаю. Всегда же видно, что человек в возрасте, но с переделанным лицом. Зачем?

- Но тем не менее у вас модная стрижка, зубы за сколько - за 250 тысяч долларов?

- Да. Но зубы нужны, чтобы жевать, у них не декоративная функция. Если бы мне за эти деньги предложили сделать другую форму носа, я бы вряд ли согласился.

«За жену голосовали»

- Вы недавно пережили развод (в прошлом году артист расстался с третьей женой Матильдой и через несколько месяцев женился на 27-летней Ольге Абрамовой. - Ред.). Какие советы дадите людям, переживающим развод?

- Я развод переживал в плотном гастрольном туре, это, конечно, спасало. Главное, знать, что развод - это еще не конец. Впереди обязательно будет что-то новое.

- Шумно отыграли свадьбу? Какая музыка у вас играла?

- Никака-а-ая...

- То есть не приглашали артистов?

- Не-е-ет. Я не люблю этого! Нет, это просто невозможно. Даже не обсуждается! Чтобы я позвал кого-то на свой праздник, чтобы какой-то артист пел свои гадкие песенки за мои деньги? Да пошел он в ж..!

- Ваша жена поедет с вами в тур?

- Да, поедет. Поэтому, девушки, и не надейтесь.

- А почему решили взять супругу?

- Что значит - решил? Мы собрались всей группой, было проведено тайное голосование. Кто-то был за, кто-то против, были прения. Но путем многочисленных дебатов и деления на фракции пришли к такому единогласному решению!

- Вы, кстати, никогда не рассказывали, как познакомились с Ольгой.

- Никогда. Я не считаю это предметом для стороннего интереса.

В ТЕМУ

«По барабану, что думают мои дети»

- Вашей дочери 25, сыну 18. Часто они вами восхищаются или, наоборот, говорят: «Папа - это зашквар»?

- Они не используют слово «зашквар». А потом, почему дети должны комментировать то, что я делаю? При каких таких обстоятельствах?

- Ну, например, выходит очередной клип, и они звонят и говорят: «Пап, это бомба!», как, например, в случае с «Лабутенами».

- Мы на эти темы не разговариваем вообще. Если честно, меня совершенно не интересует в этом плане мнение 18-летнего ребенка, пусть даже своего. Вот вообще.

- А вы за что можете похвалить или покритиковать своих детей? Они ведь тоже личности творческие. Дочь набила тату и потом ее свела, сын покрасил волосы то в зеленый, то в красный.

- Ребенок покрасил волосы - и что? Разве это стоит поощрять или порицать? Для меня это вообще не предмет обсуждений. Ну покрасил и покрасил.

КОНКРЕТНО

Где посмотреть и послушать

Тур «Ленинград-2019» пройдет в девяти городах страны: 4 июня - в Калининграде, 14 июня - на стадионе «Открытие Арена» в Москве, 20 июня - в Нижним Новгороде, 25 июня - в Казани, 30 июня - в Самаре, 6 июля - в Екатеринбурге, 6 сентября - в Волгограде, 13 сентября - в Ростове-на-Дону и 12 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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На сегодняшней пресс-конференции, посвященной финальному туру группировки «Ленинград» Сергей Шнуров по возможности уходил от всех вопросов, не связанных с творчеством. Хотя это слово, как не раз признавался Шнур, он не любит: его занятие — искусство. Так, на вопрос о скандале с детским «Голосом» и победой дочки Алсу музыкант и бывший наставник взрослого «Голоса» безразлично отметил: «Слишком большое внимание этим конкурсам». На просьбу что-то посоветовать разводящимся (сам артист недавно пережил развод с третьей женой Матильдой) отметил, что сам разводился в плотном гастрольном графике - «концерты помогают» (подробности).