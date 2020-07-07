Россияне смогут уйти от слежки властей, нажав одну кнопку

Минкомсвязи РФ опубликовало проект документа, который фактически описывает систему слежения за гражданами страны. Сделано все с благородной целью: не допустить распространения коронавируса. Чиновники планируют вычислить всех, с кем контактировал зараженный.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Далеко не всех, кто подхватил коронавирус, нужно держать в больнице, многих отпускают на карантин домой. Именно за ними и будут следить, а точнее за теми, кто подходит к ним слишком близко. С помощью смартфона отследить, где находится человек, несложно.

- Можно определить местоположение человека с помощью трех ближайших к нему вышек сотовой связи. Исходя из силы сигнала от его телефона будет ясно, где именно человек сейчас находится, - объяснил kp.ru основатель и гендиректор компании Social Data Hub Артур Хачуян. - Но проблема в том, может быть большая погрешность, до 500 метров. То есть с помощью такой технологии можно проследить, чтобы человек не покидал свой район, но вряд ли больше.

А самое главное, от такой слежки очень легко уйти.

- Достаточно включить на смартфоне авиарежим. Конечно, в таком случае, телефон не сможет, например, принимать звонки. А можно в принципе не брать с собой аппарат, - говорит Хачуян.

Тем не менее, чиновники планируют выявлять тех, кто контактирует с зараженными, и передавать данные медикам и силовикам.

- Если гражданин не соблюдает условия самоизоляции, сотовый оператор отправит ему смс с предупреждением. Если нарушения будут систематическими, данные передадут правоохранительным органам, - описывал систему министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

ЭТО ЗАКОННО?

Формально — да. Вопрос рассматривал Роскомнадзор, который постановил, что номер телефона не является персональными данными, а значит, не требуется согласие человека на его использование и передачу.

Конечно, сотовые операторы знают, кому какой номер принадлежит. Но предполагается, что об этом они никому не расскажут.

- Вообще-то в российском законодательстве есть такое понятие как тайна связи. То есть операторы не имеюn права передавать никакую информацию о своих абонентах третьим лицам, - напомнил Артур Хачуян. - Так что можно сказать, что даже соглашения, которые мы все подписываем, об обработке персональных данных, которые позволяют операторам использовать их направо и налево. Но на это закрывают глаза.

КСТАТИ

Для слежки за больными объединились две гигантские корпорации

Во многих странах в разгар эпидемии применяли современные технологии, чтобы знать, как распространяется вирус. Во многих провинциях Китая, например, люди без специального приложения на своих смартфонах не могли, например, воспользоваться общественным транспортом.

Для создания глобальной системы мониторинга объединились даже два IT-гиганта и заклятых конкурента Google и Apple. Вместо они работают над технологией отслеживания людей, которые контактировали с носителями вируса. Идея простая: все смартфоны будут обмениваться сигналами с аппаратами в радиусе 100 метров. Таким образом можно понять, кто был в «зоне поражения» больного человека. Эту технологию планируют применять только в официальных приложениях минздравов разных стран. Google и Apple готовы бесплатно передать чиновникам от медицины созданный код.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России будут отслеживать передвижения всех, кто контактировал с больными коронавирусом

Правительство приостановило проведение всероссийской диспансеризации населения из-за роста заболеваемости COVID-19 [видео]