2020-07-07T22:23:04+03:00
Здоровье

Доктор Мясников сказал, что бубонная чума может перекинуться на Россию

Врач заявил, что болезнь никуда не уходила. Просто на нее не обращали внимания
Роман ГОЛОВАНОВ
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Доктор Александр МясниковДоктор Александр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
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Доктор Александр Мясников в разговоре с kp.ru объяснил, откуда взялись новые заболевания бубонной чумы в Монголии и Китае.

- Бубонная чума никуда никогда не уходила, - заявилил врач. - За последние 10 лет – 20 тысяч случаев чумы в мире. Если вы приедите на Мадагаскар, она есть. В Мозамбике она есть. В Аризоне отдельные случаи есть. Она никуда не делась. Бубонная чума живет с нами. Смертность от бубонной чумы сегодня, если есть антибиотики – 7 %. Я всегда говорил туристам, не гладьте кошек, находясь в Африке. Чумой можете заболеть. Сегодня (с этими заболеваниями, - ред.) ничего нового не происходит.

- На Россию бубонная чума не перекинется? - уточнил журналист «КП».

- Может быть, и перекинется, - ответил Мясников. - На те южные районы. Я думаю, что она и была во многих этих районах – кто там считал. А вспышки нет. Но, например, никто не говорит о туберкулезе, который не лечится никакими лекарствами, потому что изначально новый вид бактерий уже в 80 странах есть. Это не так резонансно, как бубонная чума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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