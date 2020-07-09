Пелагея наняла адвоката, который участвовал в разводе миллиардера Владимира Потанина

Это заседание в бракоразводном процессе Пелагеи стало первым по существу: процесс стартовал почти месяц назад, но первое слушание сорвалось из-за «минирования» суда, потом проводились беседы, предъявлялись встречные иски... В итоге к 9 июля стороны подошли с взаимными требованиями: певица - об алиментах, хоккеист Иван Телегин - о разделе совместно нажитого имущества. Отношения у пока ещё законных супругов, мягко говоря, натянутые: уйдя к любовнице, спортсмен перестал общаться с трехлетней дочкой и даже няню уже не оплачивает.

Кроме того, как заявили накануне адвокаты Пелагеи, свои движимые и недвижимые богатства хоккеист-миллионер припрятал, чтобы не делить при разводе. Мол, Телегин забрал деньги от продажи квартиры, купленной в браке, да ещё и подарил любовнице «Бентли», купленный на деньги жены. А оставшееся имущество - загородный дом, приобретённый семьей в ипотеку, и квартиру в Москве, доставшуюся Пелагее от матери, решил поделить пополам.

Мириться с запросами мужа Пелагея не стала: адвокаты звезды предъявили встречный иск, где уточнили, что и как было куплено/продано в браке.

Однако, комментировать детали представители артистки не стали: «Это закрытый процесс». Более того, на просьбы многочисленных журналистов представиться юрист ответил отказом. Из-за того, что имена адвокатов не разглашаются (в суде по их просьбе персональные данные держат в тайне) и мало кто знает, как они выглядят, перед заседанием произошёл казус: защитника Пелагеи перепутали с защитником Телегина, атаковав его острыми вопросами, почему хоккеист не помогает дочери и как спрятал от жены совместно нажитое имущество.

Между тем, как выяснила «КП», интересы Пелагеи представляет успешный адвокат Филипп Рябченко. В 2014 году он участвовал в разводе и разделе имущества бизнесмена-миллиардера Владимира Потанина, защищая интересы его супруги. Тогда в деле фигурировала рекордная сумма алиментов на несовершеннолетнего сына - 8,5 миллионов рублей в месяц. По состоянию на июнь 2020 года Владимир Потанин занимает 49-ю позицию среди самых богатых людей мира с состоянием 24,0 млрд долларов и первую строчку рейтинга богатейших людей России по версии Forbes.