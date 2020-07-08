"Скрыл имущество, чтобы не делить": муж Пелагеи за ее спиной продал квартиру и подарил машину любовнице

Певица Пелагея, чей второй развод, также как и первый - с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем, обещал пройти без шума и пыли, на этот раз оказалась в эпицентре скандального разбирательства. Артистка подала иск о взыскании алиментов с Ивана Телегина, рассчитывая на четверть доходов хоккеиста - это 800 тысяч рублей в месяц. А спортсмен, в свою очередь, выкатил встречный иск о разделе имущества. Телегин претендует на половину загородного дома за 54 миллиона рублей, который сейчас находится в ипотеке, и квартиры в столице стоимостью 85 миллионов.

Между тем, как уверяют представители певицы, к московским апартаментам, где Пелагея сейчас проживает с трехлетней дочерью Таисией, хоккеист никакого отношения не имеет: это жилье артистке купила ее мать и продюсер Светлана Ханова. А вот свое имущество, приобретенное в браке и подлежащее разделу, Иван вовремя и удачно скрыл.

- Во время брака у семьи появилась квартира в центре Москвы стоимостью 30 миллионов, оформленная на Телегина, - сообщил помощник адвоката Пелагеи, который попросил сохранить инкогнито. - Иван ее выгодно продал, эти деньги Пелагея предлагала направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли.

Кроме того, уходя, спортсмен-миллионер не постеснялся забрать роскошный "Бентли" за 16 млн. В свое время, чтобы купить авто, Пелагея вынуждена была продать свой "Мерседес" и добавить личные средства. Теперь же за рулем "Бентли" ездит любовница Телегина Мария Гончар.

- После изучения всех имеющихся документов есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта Телегиным от раздела, - цитирует помощника адвоката "СтарХит". - Мы, в свою очередь, подготовили встречный иск, чтобы установить истину.

Очередное судебное заседание состоится уже завтра, 9 июля. Однако, до конца процесса, судя по всему, еще очень далеко.

ЗВОНОК МАТЕРИ ПЕЛАГЕИ

- Вы по какому вопросу? О разводе? Нет, нет, конечно. Я эту тему никак не комментирую, - сразу отказалась от разговора Светлана Ханова.

- А как сейчас себя чувствует Пелагея? Вернулся ли голос?

- Извините, это тоже без комментариев. До свиданья.

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