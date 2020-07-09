2020-07-09T14:48:15+03:00
Политика

Павел Крашенинников прогнозирует, что наказания за нарушения территориальной целостности России начнут работать уже осенью

В Комитете Госдумы по законодательству обсуждают, как скорректировать законы в связи с поправками в Конституцию. За призывы к изменению границ государства предлагают лишать свободы на срок до 4-х лет, за действия в этом направлении - до 10
Александр ГАМОВ@gamov1
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Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые проекты законодательства глава Комитета Павел Крашенинников обсудил с нашим обозревателем Александром Гамовым.

- Павел Владимирович, будут внесены изменения в Уголовный кодекс РФ по поводу призывов по отторжению наших территорий?

- О призывах надо говорить отдельно, о действиях – отдельно. Это все-таки разные истории, разные составы преступления, разные нарушения и, соответственно, разная наступает за ни х и ответственность.

Павел Крашенинников - о поправках в УК, которые могут заработать уже осенью

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Да, мы уже внесли первую поправку, которая вытекает из Основного закона. Конституция с новыми положениями о невозможности отчуждения российской территории, напомню, вступила в силу 4 июля ( после всенародного голосования). Дополнения по этой теме предложено внести в закон о противодействии экстремистской деятельности, к которым и приравнены призывы и действия к разбазариванию отечества.

Также мы подготовили поправки в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и в УК (Уголовный кодекс).

- А сколько светит за призывы?

- Если вы нарушили закон в первый раз, то, согласно предложениям в КоАП, будет просто штраф, если второй, третий и т.д., то наступает уже уголовная ответственность, а это– до 4 лет лишения свободы.

- Это только за призывы? А за действия?

- Что касается самих действий, то есть, организация мероприятий, ведение переговоров, создание каких-то оргкомитетов, сбор подписей и т.д., то они уже квалифицируются как тяжкое преступление. И здесь уже наступает суровая ответственность, до 10 лет лишения свободы.

Проекты изменений в КоАП и УК отправлены на отзывы в Верховный суд и в правительство. По регламенту так положено.

- Когда новые положения могут заработать?

- Уже 14 июля будем рассматривать проекты в первом чтении, и до конца сессии в закон о противодействии экстремизму эти поправки будут внесены.

По КоАП рассылка длинная, 30 дней, соответственно, будем в самом начале осени рассматривать и принимать.

- Скажите, какие еще какие-то суровые коррекции будут внесены в связи с поправками в Конституцию? Какие статьи законов будут ужесточены?

- На самом деле у нас нет такой задачи – ужесточать законодательство. Просто будет сделано много исправлений в свете социальных поправок в Конституции: и в Семейный кодекс, и в пенсионное законодательство, и в закон о бюджете.

Там, где у нас есть законопроекты отработанные, будем вносить их в ближайшее время. Процедурные, например, по назначениям правительства, назначению сенаторов. Все эти вопросы мы рассматриваем, по мере готовности будем вносить. предложения

ИСТОЧНИК KP.RU

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