Эффект самоизоляции: в ТОП-10 самых интересных профессий вошли водители и строители

74% россиян посчастливилось трудиться в удовольствие — все они считают свое ремесло интересным. Приносит ли это ожидаемый доход? Для трети соотечественников именно уровень зарплаты первостепенен при выборе дела своей жизни. Еще четверть опирается на мнение родных — 23% доверяют советам родителей, родственников. А кому-то при выборе профиля деятельности важно мнение друзей — таких 12%. Эти данные привели аналитики сервиса Работа.ру, опросив 3700 пользователей старше 18 лет.

Какие профессии люди считают наиболее интересными?

В топ вдохновляющих специальностей второй год подряд входят дизайнеры и журналисты. В ряду самых интересных профессий также инженеры, врачи, ученые и… водители. Артисты и пилоты, наряду со строителями, в конце списка наиболее привлекательных занятий.

Популярность дизайнерского ремесла и креативной индустрии как таковой — глобальный тренд. Это связано еще и с возможностью работать на себя — все больше людей хотят независимости, считает Максим Киселев, доктор социальной психологии, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха.

- Журналистика больше ассоциирована с одной стороны с романтикой, с другой — какого-то рода влиянием, поэтому она так и будет оставаться в пятерке, - говорит Киселев. - Появление в топе таких простых профессий как водитель, — это дань сложившейся ситуации в том числе с самоизоляцией, когда логистика, доставка оказались высоко востребованными. На то, что в списке нет космонавтов, повлияло то, что, во-первых, российская космическая отрасль в последние два-три десятка лет переживала реальные трудности, накопилось немало проблем. Во-вторых, космос стал гораздо меньше отражаться в СМИ и звучать в нашей обыденной жизни. Поступить в ту же Бауманку, МАИ желающих немало, но перспектива профессии становится все более туманной.

КОНКРЕТНО

Какие факторы повлияли на вас при выборе профессии?

1. Уровень дохода — 33%

2. Мнение членов семьи — 30%

3. Перспективы карьерного роста — 23%

4. Друзья — 12%

5. Преподаватели — 6%

6. Рейтинги вузов и профессий — 5%

7. Известные личности — 4%

8. Другое — 22%

Какие профессии, на ваш взгляд, наиболее интересные?

1. Дизайнер — 21%

2. Журналист — 15%

3. Инженер — 14%

4. Водитель — 13%

5,6. Врач — 12%

5,6. Ученый — 12%

7. Программист — 11%

8. Артист — 10%

9. Строитель — 9%

10. Учитель (преподаватель) — 8%

11. Пилот — 7%

12. Другое — 15%

По данным Работа.ру.