2020-07-09T19:16:16+03:00
В мире

Мэр Сеула пропал без вести после обвинения в домогательствах. Его нашли мертвым

Пак Вон Сун считался перспективным кандидатом на президентских выборах-2022
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Днём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствахДнём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствахФото: EAST NEWS
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Один из самых популярных политиков Южной Кореи, мэр Сеула Пак Вон Сун, загадочно исчез. 9 июня он последний раз попал в объектив камер наблюдения одного из городских парков. На утро того же дня в мэрии у него был назначен ряд встреч, но из-за «плохого самочувствия» те неожиданно отменились.

Тревогу забила дочь политика — он переслал ей некое «прощальное сообщение» на телефон и перестал выходить на связь. Полиция начала поиски, в том числе в том самом парке, где 64-летнего мужчину видели последний раз.

Днём ранее секретарша Пак Вон Суна вчинила против него иск о домогательствах: якобы мужчина пересылал ей фривольные сообщения через популярный мессенджер российского происхождения. По словам девушки, она была «не единственной жертвой» мэра.

Примечательно, что сам Пак Вон Сун ранее был практикующим адвокатом, участвовал (в качестве юриста) в первым в истории страны деле… о сексуальных домогательствах.

На посту мэра он провёл три срока, рассматривал возможность выдвижения от либеральной коалиции на президентских выборах-2022.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения «об обнаружении тела Пак Вон Суна» опровергнуты. Полиция отрабатывала все возможные версии — например, самоубийство, попытку скрыться от правосудия или даже враждебную акцию его политических противников.

Обновление. Вечером 9 июля южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщило со ссылкой на официальное заявление полиции, что Пак Вон Суна обнаружили мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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