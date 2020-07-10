Театр классического балета поставит спектакль по Шекспиру и возродит «Пушкина»

В 2021 году театр классического балета представит спектакль «Шекспир, Шекспир». По словам художественного руководителя Наталии Касаткиной, постановка будет состоять из трех частей.

- Первая - это «Буря» на музыку Яна Сибелиуса. Во второй части - «Грустный вальс» Сибелиуса. И третья часть - это «Отелло» на музыку Антонина Дворжака, - рассказала Касаткина. - Мы хотим занять в этом спектакле всех наших звезд. В первой части будет в основном молодежь - Галина Гармаш, которая уже танцевала и в «Ромео и Джульетте», и «Золушке», и «Коппелии», и множестве других спектаклей, а также ее талантливые партнеры. Вторая часть готовится специально для нашей примы-балерины Екатерины Березиной и ее партнера Алексея Орлова. И, наконец, в «Отелло» будут заняты наши признанные звёзды: Дездемона - Марина Ржанникова, Отелло - Артем Хорошилов, Яго - Николай Чевычелов. Это очень важная партия, ведь ученые говорят, что у Шекспира только две интеллектуальные роли – Гамлет и Яго.

Работа над постановкой продолжается даже в условиях самоизоляции.

- Я работаю над спектаклем удаленно. Хоть мы и не можем репетировать на расстоянии, но созваниваемся с артистами, и я им рассказываю о роли и в драматургическом плане, и в плане хореографии. Мы вместе работаем уже много лет, и они меня понимают, - говорит Наталия Касаткина. - Для нас артист - это второй наш соавтор, а третий соавтор - это публика. Конечно, жаль, что сегодня артисты не могут выступать и вынуждены делать фуэте у себя на кухне. Но они продолжают заниматься онлайн с педагогом, жизнь не стоит на месте, и мы не собираемся сдаваться! Обращаюсь ко всем: берегите себя и своих близких.

В следующем году Театр классического балета также поставит серию спектаклей в честь юбилея Владимира Василёва. В планах у Наталии Касаткиной - возобновить балеты «Пушкин. Размышления о поэте» Андрея Петрова, «Петербургские сумерки» на музыку П.И.Чайковского и «Чудесный мандарин» Белы Бартока.

- Сейчас мы собираем материал, - говорит художественный руководитель театра. - Это будут эксклюзивные показы - надеюсь, удастся провести их в одном из лучших театров Москвы.Так, премьера спектакля «Кракатук» прошла в Большом, моём родном театре, и там была удивительная атмосфера. Очень приятно, что в Большом к нам так прекрасно относятся. И, конечно, это премьера не только моя, но и Владимира Василёва, потому что мы начинали работать над этим спектаклем вместе.

Ближайшие спектакли Театра классического балета запланированы на осень 2020 года: 6 октября труппа представит «Спящую красавицу», 7 октября - «Спартака», 23 ноября - «Дон Кихота», а 24 ноября - «Жизель». Все осенние показы пройдут в Государственном Кремлевском дворце.