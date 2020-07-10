«Комсомольская правда» поддержала акцию о медиках «Пожалуйста, дышите!»

Акция «Пожалуйста, дышите!» - знак человеческой благодарности врачам и тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизней других. Чтобы принять участие, зайдите на сайт breathe.ria.ru. Там вы найдете подробные правила акции.

Из всех присланных историй будет собрана фото- и видеомозаика, которая представляет собой несколько тысяч портретов врачей, медсестер, волонтеров, борющихся за здоровье соотечественников в период пандемии. Она будет доступна во всех социальных сетях МИА "Россия сегодня", а также на медиафасаде на Зубовском бульваре.

Олеся Носова, издатель сайта KP.RU: «Мы рады присоединиться к акции “Пожалуйста, дышите” и призываем как можно больше рассказывать о тех, кто спасает наши жизни. Сегодня профессия врача приобретает особое значение, не зря в многочисленных граффити по всему миру медиков изображают как богов и ангелов. Теперь для всех очевидно, что это священная миссия. И мы, как никогда, благодарны медикам».

С самого старта в конце мая акция «Пожалуйста, дышите!» стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже свыше пятисот историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА «Россия сегодня», организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной.

Комментируя такое решение, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции «Пожалуйста, дышите!» датами.

Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.

Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд «Система», телеканал «Матч ТВ», телеканал «Москва 24», ИД «Аргументы и Факты» , коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru