Роналду может обыграть «Реал» и встретиться с Месси

В Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этот раз из-за пандемии ЛЧ будет доигрываться в новом формате «финала восьми». Все восемь четвертьфиналистов соберутся в Португалии, где и проведут стыковые матчи друг с другом.

В отличии от обычного розыгрыша, где команды в плей-офф встречаются по два раза, здесь победитель будет определяться в одной игре.

Две пары уже известны:

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция)

Андрей Аршавин, комментируя жеребьевку по ТВ, предсказывает полуфинал «Атлетико» - ПСЖ.

А вот еще две пары 1/4 финала определятся после ответных матчей 1/8 финала, которые команды не успели доиграть в марте. Эти встречи пройдут на тех стадионах, где и должны были состояться, но без зрителей, что практически нивелирует фактор своего поля. В них сыграют:

«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) (первый матч 1:1)/

«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (3:0)

«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Испания) (2:1)/

«Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия) - (0:1)

Любопытно, что если «Ювентус» Криштиану Роналду отыграется у «Лиона» и выйдет в четвертьфинал, то красавчик может сыграть против своего бывшего клуба – «Реала». Правда тому самому придется отыгрываться у «Манчестер Сити».

А вот вероятность того, чтобы Роналду встретился в одной второй финала на поле с Месси, еще меньше. Ведь для этого и «Барселоне» Малыша сначала придется дожать «Наполи», а потом еще остановить «Баварию».

Андрей Аршавин назвал такой расклад почти фантастическим и предсказывал другую полуфинальную пару «Манчемтер Сити» - «Бавария».

Доигрывать матчи 1/8 финала команды будут 7 и 8 августа. «Финал восьми» стартует 12 августа. Финал пройдет в воскресенье, 23 августа, на лиссабонском стадионе "Эштадиу ду Бенфика".

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