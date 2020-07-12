2020-07-12T16:31:28+03:00
В мире

Жириновский призвал переименовать Стамбул в Константинополь и вернуть Собор Святой Софии православным

Политик попросил Эрдогана не слушать мракобесов. А еще - сделать русский в Турции вторым языком
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Глава ЛДПР Владимир Жириновский осудил главу Турции Реджепа Эрдогана за то, что он превратил Собор Святой Софии в мечеть.Глава ЛДПР Владимир Жириновский осудил главу Турции Реджепа Эрдогана за то, что он превратил Собор Святой Софии в мечеть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава ЛДПР Владимир Жириновский осудил главу Турции Реджепа Эрдогана за то, что он превратил Собор Святой Софии в мечеть. В эфире Радио «КП» он призвал не переименовать Стамбул в Константинополь.

- Надо сохранить, чтобы это был православный храм. Эрдоган не должен идти на поводу у мракобесов, которые заставляют его изменить статус, - отметил Жириновский. - Пусть прислушается к обращению нашего Патриарха Московского и Всея Руси. Я бы вернул название Константинополь, я бы русский язык разрешил использовать в Турции, Эрдоган готов наш русский рубль использовать. Пожалуйста. Так что впереди русский язык будет второй язык в Турции.

Политик напомнил, что основной доход у турок это русские туристы. Несколько миллиардов долларов в год.

- И там на побережье все по-русски говорят. И у турок очень хорошо идет русский язык. Без акцента. В Прибалтике с акцентом говорят на русском. А у турок нет – как будто бы это родной язык. Потому что они давно перемешались с нами. Мы же соседи. И воевали десятки раз. Мы брали турок в плен, они русских брали в плен, там все это кровь, плавильный котел, все перемешалось. Даже Эрдоган не совсем, наверное, турок, чего-то у него там от грузин есть, - решил Жириновский.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

МНЕНИЕ

Святая София разрушит новую турецкую империю Эрдогана

Спецкор Дарья Асламова — о том, что будет после того, как турецкие власти решили превратить в мечеть одну из главных православных святынь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В соборе Святой Софии изменят освещение, чтобы скрыть христианские фрески
Продолжил стоять на своем: Квят снова не преклонил колено в честь Black Lives Matters перед гонкой "Формулы-1"
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края опровергла заявления об аресте и обысках
Регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом назвал Минздрав
Путин напомнил о необходимости встречи «ядерной пятерки»
Кремль: Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями
Минздрав предупредил, что массовые скопления людей пока опасны
Путин допишет свою статью о Второй Мировой Войне
В Минздраве оценили вероятность второй волны коронавируса
Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру с "Уфой"
Матч Локомотив - Уфа 12 июля 2020: уфимцы огласили стартовый состав на битву с "Локо"
«Одно дело гулять днем, другое - ночью»: Шествие «Свободу Фургалу» продолжились ночью
Владимир Путин объяснил, зачем сам участвует в решении личных проблем граждан
Коронавирус у Айшварии Рай: Что известно о состоянии звезды Болливуда