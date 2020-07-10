2020-07-10T20:38:49+03:00
В мире

Святая София разрушит новую турецкую империю Эрдогана

Спецкор Дарья Асламова — о том, что будет после того, как турецкие власти решили превратить в мечеть одну из главных православных святынь
Дарья АСЛАМОВАспециальный корреспондент
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Собор снова станет мечетью, куда христиане уже не смогут прийти помолиться перед образом ХристаСобор снова станет мечетью, куда христиане уже не смогут прийти помолиться перед образом ХристаФото: REUTERS
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Несколько лет назад я молилась в Соборе Святой Софии в Стамбуле. Около уцелевших фресок Христа молилась страстно, самозабвенно, на коленях. (Даже дочь свою я назвала в честь святой Софии). Собор был почти пуст, туристов не было. На дворе – унылый дождливый ноябрь. К фрескам юная девушка осторожно подвела старушку, которая сразу стукнулась подагрическими коленками об пол. Она тоже молилась. А с девушкой мы потом тихонько разговорились.

- Моя бабушка родом из понтийских греков, - объяснила она мне на английском. – Ее родители бежали в Грецию, когда турки устроили резню. Но она до сих пор считает себя местной, константинопольской, хотя ей тогда было чуть больше годика. Каждый год кто-нибудь из родных отвозит ее в Константинополь (ну, в Стамбул, по-вашему). Я читала, что когда турки ворвались в 1453 году в святую Софию, то перебили всех верующих, и кровь поднялась так высоко над полом, что на одной колонне есть даже красная метка. Конечно, жалко, что сейчас здесь музей, и нет больше православных служб. Но хотя бы мы можем помолиться.

Я с ужасом думаю, что сейчас творится в сердцах не только этой девушки, но и многих моих греческих друзей, для которых Собор Святой Софии – омытое христианской кровью, священное, намоленное веками место. Ведь по решению лидера Турции Эрдогана теперь Собор снова станет мечетью, куда христиане уже не смогут прийти помолиться перед образом Христа. Турецкая власть нанесла этот удар отнюдь не по Западной Европе (экс-католической, а по факту языческой), а именно по Православию. По всем нам. По Армении, Грузии, Болгарии, Сербии, Сирии, Греции и, главным образом, по России. Он верно рассчитал удар.

Большинство православных стран слишком слабы, и верной заступницей от турков (не от турок, а от турков, как говорили наши вечно воевавшие с Турцией предки) - испокон веков выступала Россия. Но мы сейчас так повязаны с Турцией экономическими и военными интересами, опутаны газопроводами, что с легкостью сдадим то, что не продается, - веру. Будут громкие заявления. Будет сверкание молний в небе большой политики. Но сдадим Святую Софию. Вякнем и сдадим. То, что было символом для православной Москвы и многовековой мечтой тысяч погибших русских солдат – крест над Святой Софией, для нынешних политиков всего лишь исторический бред. Да и кто теперь вспоминает солдатские кости, из которых растет трава?

Но Эрдоган все равно просчитался. Есть древнее поверье: не стройте храм своей веры на руинах и костях чужой. Тени мертвых отомстят. Как рухнула Оттоманская империя, потопившая храмы великой Византии в крови, так рухнет и мечта о новой Оттоманской империи Эрдогана, унизившего великую православную святыню.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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