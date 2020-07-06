Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии в Турции

6 Июль 2020 2020-07-06T11:26:26+03:00

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Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. Ранее Госсовет Турции проголосовал за то, чтобы превратить объект в мечеть.

Построенный по указу императора Юстиниана в Византии с 532 по 537 годы собор ранее был мечетью, но в 1935 году ему присвоили статус музея. Здесь сохранили как христианские, так и мусульманские элементы убранства. Собор Святой Софии считается одним из почитаемых христианами храмов.

- Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры,- сказано в заявлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Он подчеркнул, что Собор важен для всего Православия и для Русской Церкви, поскольку с ним связана история крещения Руси:

- Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь,- заявил Патриарх Кирилл.

Недовольство тем, что Турция собирается превратить Собор в мечеть выразили также в Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU