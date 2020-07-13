Анекдоты: Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед
Сегодня я зашел в отделение банка в маске и отдал им свои деньги.
Чувствую себя глупо.
* * *
- Невестушка, ты скотинку покормила?
- Нет, мама, спит еще ваш сыночек.
* * *
В самолете в кабину пилота заходит человек и требует изменить курс под угрозой взрыва.
Пилот соединяется с диспетчером:
- Борт 817, у нас нападение, требуют изменить курс.
Диспетчер:
- Сейчас проверим... Так, точно, на ваш самолет согласно таможенной декларации было пронесено 20 кило тротила. Мы еще тогда подумали: на фига им столько?
* * *
Воистину странные времена настали.
Баррель российской гречки дороже барреля российской нефти.
* * *
Пассажиры поезда Калининград - Владивосток реально видят, как стареет проводница.
* * *
- Галь, ну что тебе муж на юбилей подарил?
- Видишь ту красную «Феррари»?
- Да ладно!
- Вот такого же цвета варежки.
* * *
Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после магазина!
ИСТОЧНИК KP.RU