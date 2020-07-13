Анекдоты: Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед

Сегодня я зашел в отделение банка в маске и отдал им свои деньги.

Чувствую себя глупо.

* * *

- Невестушка, ты скотинку покормила?

- Нет, мама, спит еще ваш сыночек.

* * *

В самолете в кабину пилота заходит человек и требует изменить курс под угрозой взрыва.

Пилот соединяется с диспетчером:

- Борт 817, у нас нападение, требуют изменить курс.

Диспетчер:

- Сейчас проверим... Так, точно, на ваш самолет согласно таможенной декларации было пронесено 20 кило тротила. Мы еще тогда подумали: на фига им столько?

* * *

Воистину странные времена настали.

Баррель российской гречки дороже барреля российской нефти.

* * *

Пассажиры поезда Калининград - Владивосток реально видят, как стареет проводница.

* * *

- Галь, ну что тебе муж на юбилей подарил?

- Видишь ту красную «Феррари»?

- Да ладно!

- Вот такого же цвета варежки.

* * *

Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после магазина!