2020-07-12T20:32:47+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед

Лучшие анекдоты дня, 13 июля 2020 года
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Сегодня я зашел в отделение банка в маске и отдал им свои деньги.

Чувствую себя глупо.

* * *

- Невестушка, ты скотинку покормила?

- Нет, мама, спит еще ваш сыночек.

* * *

В самолете в кабину пилота заходит человек и требует изменить курс под угрозой взрыва.

Пилот соединяется с диспетчером:

- Борт 817, у нас нападение, требуют изменить курс.

Диспетчер:

- Сейчас проверим... Так, точно, на ваш самолет согласно таможенной декларации было пронесено 20 кило тротила. Мы еще тогда подумали: на фига им столько?

* * *

Воистину странные времена настали.

Баррель российской гречки дороже барреля российской нефти.

* * *

Пассажиры поезда Калининград - Владивосток реально видят, как стареет проводница.

* * *

- Галь, ну что тебе муж на юбилей подарил?

- Видишь ту красную «Феррари»?

- Да ладно!

- Вот такого же цвета варежки.

* * *

Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после магазина!

ИСТОЧНИК KP.RU

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