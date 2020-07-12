Федор Чалов опять забил, но ЦСКА не выиграл

Первый матч Слуцкого против ЦСКА

Когда-то союз ЦСКА и Леонида Слуцкого был очень мощным: за 7 лет было выиграно 7 трофеев, включая три чемпионских титула. А нынешний наставник армейцев Виктор Гончаренко когда-то был помощником Леонида Викторовича. И вот пришел тот день, когда Слуцкий вывел другую команду на поле ВЭБ-арены против того клуба, где он доказал, что может побеждать. Какие чувства он испытывал? Хотел ли что-то доказать? Или за два в «Халле» и «Витесе» все эмоции потускнели.

«Рубин» спасал вратарь и перекладина

А у ЦСКА как раз эмоций сейчас, кажется, через край. Победа в дерби над «Спартаком» (2:0) зажгла команду. За ней последовали еще два выигрыша – с «Ахматом» (4:0) и «Оренбургом» (4:0), и с первых минут армейцы дали понять, что намерены продлить эту серию.

Нет, ЦСКА не атаковал непрерывно. Команда Гончаренко, напротив, при возможности отдавала мяч сопернику для размеренных позиционных атак. Но потом взрывалась, и тройка нападающих Сигурдссон – Чалов – Влашич при поддержке Облякова и Фернандеса, устраивали веселую жизнь голкиперу «Рубина» Дюпину. Несколько раз мяч проходил в сантиметрах от штанги, пару раз гостей спасал вратарь, однажды – перекладина. И, учитывая трехкратное преимущество по ударам (12-4) счет 0:0 вряд ли радовал ЦСКА.

Чалов снова забил

После перерыва ЦСКА решился взять игру под свой контроль, и уже больше атаковал позиционно. И к середине второго тайма это привело к успеху – на 62-й минуте отличился Федор Чадов. Нападающий получил мяч почти на линии штрафной, развернулся и несильным ударом послала его в угол – 1:0.

Армейский бомбардир, кажется, вернул себе удачу – он забивает в трех последних матчах подряд, хотя до этого не мог отличится в 10 встречах кряду, и не реализовал три пенальти. ЦСКА во время этой засухи напрягся так, что сначала хотел взять престарелого Вагнера Лава, а потом почти сторговался о покупке аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча почти за 10 млн. евро. Но может быть теперь сделку не будут форсировать.

ЦСКА подвел ВАР

В последних матчах ЦСКА проснулся не только в атаке, но и добавил надежности в обороне. Армейцы не пропускали четыре матча подряд. Были они близки к тому, чтобы продлить сухую серию Акинфеева, если бы не пенальти. Причем поначалу арбитр встречи не поверил, что против Кварцхвелии были нарушены правила в штрафной ЦСКА. Но вмешался ВАР, и после видеоповтора Матюнин показал на точку: и Марков на 87-й минуте был точен – 1:1. Времени, чтобы что-то изменить, уже не оставалось.

premierliga Гол Чалова в ворота Рубина

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