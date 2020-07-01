У ЦСКА огромные убытки, «Зенит» плохо продает игроков, «Спартак» тратит 100 млн евро в год: 10 главных фактов из финансового отчета о российском футболе

Сколько тратят в наши футбольные клубы? Теперь это известно официально. Российский футбольный союз опубликовал ключевые финансовые показатели ведущих команд за 2019. Среди них – данные о том, сколько тратит «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие гранды РПЛ. «КП» из отчета выбрала 10 главных фактов.

1. Убыток ПФК ЦСКА за 2019 составил 3,844 млрд рублей

То есть прядка 50 млн долларов, и это самый большой убыток среди всех российских клубов. Получился он, видимо, из-за того, что армейцы по уши в долгах. Согласно отчету РФС, у ЦСКА кредитов на 19,9 млрд рублей. Из-за этих долгов армейский клубы передан банку ВЭБ, но в отчетности за 2019 год это еще не отражено.

2. «Спартак» тратит в год 6,696 млрд рублей

То есть примерно бюджет красно-белых составляет под 100 млн евро в год. С такой расходной частью «Спартак» даже не медалях. Напомним, что по итогам прошлого сезона клуб Леонида Федуна занял 5-е место в РПЛ.

3. Убыток «Зенита» от покупки-продажи игроков составил 1,747 млрд рублей

Весь российский футбол говорит о том, что «Зенит» может позволить себе покупать кого угодно и за сколько угодно. Это не совсем так, но питерский клуб, согласно цифрам РФС, действительно больше всех теряет на продаже-покупке игроков. Напомним, что в 2019 году «Зенит» купил у «Барселоны» более чем за 40 млн евро самого дорогого на сегодняшний момент игрока Премьер-лиги Малкома.

4. Больше всех на трансферах заработал «Рубин» - 494 млн рублей

Это неожиданность. Но видимо в эту сумму включены деньги от продажи Сердара Азмуна в «Зенит», а это между прочим – 12 млн евро. Еще один из немногих клубов, кому удалось заработать на трансферах, это «Ростов». Там вышли в плюс по продажам-покупкам игроков более чем на 166 млн рублей.

5. «Краснодар» - самый прибыльный клуб: он вышел в плюс на 1,232 млрд рублей.

И это при том, что на трансферах «Краснодар» потерял 1,163 млрд. Но доходы от коммерческой деятельности в клубе бизнесмена Галицкого намного превышают расходы.

6. Больше всего за год тратит «Зенит» - 14,853 млрд рублей

То есть это под 200 млн евро по курсу 2019 года. Солидная сумма даже для Европы. В России именно эти суммы приняты называть бюджетом футбольного клуба:

А на 2019 год лидеры по расходам выглядят так:

1. «Зенит» - 14,853 млрд

2. «Локомотив» - 8,793 млрд

3. «Спартак» - 6,696 млрд

4. ЦСКА – 4,487 млрд

5. «Краснодар» - 4,392 млрд

6. «Рубин» - 4,114 млрд

7. «Динамо» - 3,275 млрд

7. Чтобы выиграть Вторую лигу достаточно 20 млн рублей

Для контраста суммы, которыми обходятся маленькие клубы, «Велес» считается одним из самых благополучных команд ПФЛ. По итогам нынешнего сезона он вышел в ФНЛ (Первую лигу). За 2019 год «Велес» потратил 20,9 млн рублей.

8. Чтобы выйти в Премьер-лигу может не хватить 500 млн рублей

Ставки в футболе растут с каждым дивизионом. «Ротор» по итогам нынешнего сезона вышел из ФНЛ в Премьер-лигу. В 2019 году клуб из Волгограда потратил 722 млн. «Химки» могут тоже подняться в РПЛ. Они потратили 497 млн. До последнего на повышение претендовало «Торпедо». Московский клуб за 2019 год потратил 293 млн.

9. Больше всех на болельщиках зарабатывает «Спартак» - 1,5 млрд рублей

Одна из самых показательных строк в отчете называется «доходы в дни матчей». Сюда входят деньги, вырученные от продажи абонементов, билетов, лож, а так же кейтеринг, сувенирка и т.д. Наиболее успешен тут «Спартак». Вырученные им 1,5 млрд – это более 20% от расходов клуба. «Зенит» получает от фанатов 1,46 млрд, но это только 10% от бюджета.

Доходы в дни матчей:

«Спартак» - 1,508 млрд

«Зенит» - 1,460 млрд

«Краснодар» – 0,643 млрд

ЦСКА - 0,458 млрд

«Локомотив» – 0,384 млрд

10. Больше всех на молодежный футбол тратит «Краснодар» - 827 млн рублей

Для сравнения, «Спартак» на молодежный футбол (видимо, академии и прочее) тратит - 217 млн, «Зенит» - 579 млн, ЦСКА – 232 млн.