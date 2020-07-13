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Неизвестные тату звезд: Пелагея защищается от измен, а Муцениеце сводит "ошибки молодости"

Когда, как не летом, разглядывать разрисованные тела знаменитостей
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Пелагея делает татуировки не на видных местах.

Пелагея делает татуировки не на видных местах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

"Рукава" и другие узоры на теле - вовсе не обязательно удел рэперов да новомодных блогеров. Побаловаться татушками любят даже те артисты, которых мы привыкли считать консервативными. И летом их пристрастия видны особенно хорошо.

Пелагея сделала тату на ноге после знакомства с индийским свадебным обрядом.

Пелагея сделала тату на ноге после знакомства с индийским свадебным обрядом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пелагея

Певица-народница обожает татуировки, и чтобы они не слишком контрастировали с кокошником, делает их в незаметных местах. Так, еще в 18 лет Поля набила на пояснице абстрактный рисунок в арабском стиле, который демонстрирует разве что на пляже. А через пять лет артистка исполнила еще одну мечту, украсив ногу мехенди. Этот узор, которым в Индии расписывают невест - неотъемлемая часть свадебного обряда. Местные женщины считают, что мехенди приносит семейное счастье, защищает брак и помогает избежать неверности мужа. Вот только в наших широтах индийский амулет, похоже, не работает - хоккеист Иван Телегин все-таки ушел от певицы к другой женщине...

Еще немного, и у Евгения Плющенко будут "рукава" как у Тимати или Джигана.

Еще немного, и у Евгения Плющенко будут "рукава" как у Тимати или Джигана.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Плющенко

Плющенко в своем время стал первым знаменитым спортсменом, который нарушил негласное правило, что у фигуристов не должно быть тату. 10 лет назад он набил на руке философскую фразу "Дорогу осилит идущий", а дальше пошло-поехало как по льду. Евгений часто выступает в Японии, и несколько татуировок ему сделал известный токийский мастер, который разукрашивал участников группы Metalliсa. Так на правой руке Плющенко появился крест с крыльями на удачу, а на левой - скорпион и имя Яна на китайском - знак внимания жене Яне Рудковской.

Анастасия Волочкова, подобно Анджелине Джоли, защищается от сглаза тайными символами.

Анастасия Волочкова, подобно Анджелине Джоли, защищается от сглаза тайными символами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова

Королева шпагатов прячет на спине узоры, в которых зашифрован тайный смысл. Цветок и надписи в восточном стиле на самом деле не просто украшение, а защита от "дурного глаза". Не секрет, что эпатажной балерине регулярно приходится отбиваться от нападок злопыхателей - то фигура у нее не балетная, то женихи неподходящие, то в возлияниях якобы меры не знает... Вот и решила Волочкова в одну из поездок в Тайланд сделать защитную татуировку. Символы на спине Насти не случайно похожи на тату Анджелины Джоли: говорят, рисунки им наносил один и тот же буддийский монах.

После развода кольцо Агаты превратилось в элегантную графику.

После развода кольцо Агаты превратилось в элегантную графику.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Агата Муцениеце

После расставания с мужем Павлом Прилучным актриса, видимо, решила: с глаз долой - и с пальца вон. Пару лет назад после очередного разлада супруги, дабы укрепить брак, набили на безымянных пальчиках одинаковые тату в виде обручальных колец. "Чтобы в следующий раз, когда будем ругаться, уже не смогли их снять", - рассказала тогда счастливая Агата. Зато колечко всегда можно перебить - и теперь на руке звезды красуется аккуратный графический рисунок.

тело образцовой многодетной мамы Екатерины Климовой украшено смелым орнаментом.

тело образцовой многодетной мамы Екатерины Климовой украшено смелым орнаментом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Климова

Красавица-актриса и мама четверых детей увлеклась татуировками уже в зрелом возрасте и теперь не может остановиться. На правой ладони правой у звезды набито сердце, на ноге - надпись "Нет страха", на плече - четырехлистный клевер, а на бедре - эффектный орнамент. А кроме того, Екатерина Климова - обладательница узоров в интимных местах. По словам знаменитости, каждое тату символизирует для нее новый этап в жизни.

Регина Тодоренко слегка дополнила кривую тату от подслеповатого мастера.

Регина Тодоренко слегка дополнила кривую тату от подслеповатого мастера.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко

На теле звезды "Орла и решки" набито сразу несколько картинок: скрипичный ключ с нотой, мантра ни иврите и крупные иероглифы на спине, из-за которых Регину в свое время забраковали на кинопробах. Но памятнее других - крошечная татуировка на пальце в виде треугольника и нескольких точек. Ее ведущая сделала на Таити особым древним способом и у самого знаменитого местного мастера. Чтобы попасть к старцу, Тодоренко экономила на еде и ночлеге, но дедушка оказался слеп, а тату - чудовищно кривой. Тем не менее, слегка усовершенствованный узор и ныне "украшает" палец телеведущей - как напоминание о том, что стоит бояться своих желаний.

Надписи у Леонида Агутина и его дочери Лизы сделаны разнымм шрифтами.

Надписи у Леонида Агутина и его дочери Лизы сделаны разнымм шрифтами.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Леонид Агутин

Свою первую тату 51-летний музыкант набил несколько месяцев одновременно с дочерью. 20-летняя Лиза живет в Америке, и также, как ее знаменитые родители, не мыслит себя без сцены - у девушки своя рок-группа. Неудивительно, что на руках отца и дочери красуется надпись "Libaramento" (разными шрифтами), которая в переводе с итальянского означает "играть свободно". Так тоскующие друг по другу родственники решили связать себя еще одной невидимой нитью.

На бедре Фриске-младшей с недавних пор красуется эффектный тигр.

На бедре Фриске-младшей с недавних пор красуется эффектный тигр.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Фриске

Младшая сестра Жанны Фриске, которая мечтает добиться в шоу-бизнесе тех же высот, уже не раз экспериментировала с собственной внешностью - делала липосакцию, увеличивала губы, заплетала африканские косы... Татуировки - еще одна страсть Фриске-младшей. На днях Наташа набила уже третий узор. Спустя "восемь часов слез и боли" на бедре и ягодице начинающей певицы появился огромный тигр - это год ее рождения по восточному календарю.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дочь Заворотнюк свела тату

В подростковом возрасте наследница "прекрасной няни" доставила ей немало хлопот. Аня то наряжалась готом - в черные балахоны, ошейники и цепи, то красила волосы во все цвета радуги и делала пирсинг... А в 17 лет девушка набила тату на запястье - надпись, значение которой неизвестно, потому что Аня никогда не показывала ее целиком.

Дочь Заворотнюк с трудом вывела юношескую татуировку на запястье.

Дочь Заворотнюк с трудом вывела юношескую татуировку на запястье.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У меня две татуировки, от одной из которых я сейчас мучительно избавляюсь, а вторую очень люблю, - призналась на днях дочка актрисы. Второй рисунок у Ани на спине и тщательно скрыт от лишних глаз.

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