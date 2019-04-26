7 опасных угроз тату и татуажа

Сегодня татуировки популярны, пожалуй, как никогда. Теперь это уже не считается признаком принадлежности к какой-либо субкультуре, как правило, не порицается обществом. Делают себе тату и стар, и млад.

Согласно опросу немецкой компании Dalia, исследовавшей этот вопрос в мировом масштабе, среди итальянцев каждый второй носит тату: по меньшей мере одна татуировка есть у 48% населения. Италия - первая в рейтинге самых «татуированных» стран. На втором месте – Швеция - там 47% населения украсили себя рисунками на теле, на третьем - США с 46%. В России татуировки есть почти у каждого третьего (39% мужчин и 27% женщин).

Правда, по опросам, треть татуированных сожалеет о сделанном.

Что есть что

Татуировка, тату

Татуировка - это введение краски в подкожную клетчатку на глубину 1-2 мм с помощью специальной иглы. Сразу после нанесения тату представляет собой открытую рану, которая требует специального ухода. Заживает от 2 недель до 2 месяцев. Большинство квалифицированных тату салонов выдают специальные руководства по уходу за татуировкой в период заживления.

Перманентный макияж

Особой популярностью в последние годы пользуется татуаж губ, бровей, век – так называемый перманентный макияж. Это введение натуральных красителей на глубину 0,5-1 мм. Татуаж преимущественно наносится на слизистые оболочки или более тонкие участки кожи. Он не вечен и держится около 3-5 лет.

Огромный плюс татуажа: сделанный таким образом макияж держится и в бассейне, и под дождем. Утром проснулась - уже, считай, накрашенная.

Огромный минус: татуаж имеет такие же риски, как и обычная, более глубокая татуировка. Плюс кожа век и губ, где его делают, еще более уязвима, чем, скажем, предплечья или щиколоток, где набивают обычные тату. Ну и долговечность макияжа - штука обоюдоострая. Если мастер накосячил - последствия его неквалифицированных действий вам придется выводить долго.

Врачи негативно относятся к татуировкам. Свежесделанные (в течение года) тату - противопоказания для донорской сдачи крови, например. Почему?

Вот только 7 угроз, которые несут эти невинные на первый взгляд украшательства.

1. Одно из самых опасных осложнений – внесение инфекции при использовании нечистых игл.

По статистике, процент зараженных вирусом гепатита С среди татуированных гораздо выше, чем среди лиц, не имеющих тату. При этой процедуре возможно инфицирование гепатитом B, ВИЧ, различными бактериальными и грибковыми инфекциями.

Причем инфекция может дать о себе знать как сразу после нанесения рисунка, так и спустя месяцы и годы.

При инфицировании татуировки наблюдается резкое покраснение кожи. Вместо того, чтобы уменьшится и посветлеть после схода отека, татуировка темнеет и начинает расползаться. Боль в месте накалывания усиливается. Кожа зудит и может покрыться сыпью или пузырями. Возможна лихорадка с повышением температуры, а также открытие раны на месте рисунка, через которую будет выделяться гной.

2. Аллергические реакции на краску. Она может развиться как сразу после нанесения татуировки, так и через несколько недель или даже лет. Некоторые реакции могут связаны с медицинскими процедурами, например, началом приема антиретровирусной терапии или вживлением протеза сустава.

Аллергическая реакция может развиваться на краску определенного цвета. Известно, что в состав пигментов входят вредные вещества – свинец, цинк, железо, кобальт, сажа, марганец. Хуже всего переносится красная краска.

За период с 2004 по 2016 год в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) полступило 363 сообщения о проблемах со здоровьем, вызванных татуировками.

3. Аллергия на солнце. После нанесения татуировки возможно развитие фото-аллергии. Участки с татуировками желательно не подвергать воздействию солнечных лучей, особенно в первое время. Аллергия на солнце обычно выражается в сыпи, покраснении, отеке, образовании волдырей. Поэтому за 15 мин перед выходом на солнце желательно нанести солнцезащитный крем как минимум SPF30 на всю поверхность кожи. Скрывать участки кожи с татуировкой под одеждой или большую часть времени находится в тени.

4. Сыпь при перманентном макияже. Такая реакция может развиться в период сразу после татуажа и в течение 3 недель после него. Может развиваться отек, покраснение и зуд. При развитии подобных реакций необходимо обратиться к врачу-дерматологу

5. Развитие кожных заболеваний – псориаза, экземы, витилиго, плоского лишая, келоидных рубцов, саркоидоза, рака кожи. Если в месте татуировки вы заметили рубец или признаки заболевания немедленно обращайтесь к дерматологу.

6. Ожог при МРТ-исследовании. В некоторых случаях при магнитно-резонансной томографии в месте татуировок может ощущаться жжение, покалывание. Это связано с тем, что в некоторых красках все еще используются частички железа и они реагируют на сильное магнитное поле. Правда, современные чернила практически не содержат железа и подобные реакции скорее экзотика.

7. Увеличенные лимфатические узлы. С течением времени красители растворяются и с током лимфы попадают в лимафтические узлы. В ответ они увеличиваются в зоне вокруг татуировки.

Повышают ли татуировки риск рака кожи?

В исследовании, опубликованном в European Journal of Dermatology в 2018 году описаны 30 случаев рака кожи, развившихся на месте татуировок.

Однако четкой взаимосвязи заболевания с татуировками выявлено все же не было.

Небольшое исследование, опубликованное в 2017 году обнаружило, что частички диоксида титана из красителя попадают в лимфатические узлы. А ряд проведенных до этого исследований свидетельствовал о том, что диоксид титана обладает канцерогенными свойствами.

И все же для того, чтобы доказать взаимосвязь татуировок с раком кожи необходимо проведение более крупных исследований. На основании тридцати, да даже пятидесяти эпизодов такие выводы не делаются.

Татуировки и осложнения

Осложнения после нанесения татуировок встречаются достаточно редко и часто связаны с набивкой рисунка в необычных местах. Например, в 2017 году модель чуть не лишилась зрения из-за нанесения татуировки на белковой оболочке глаза.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Американская академия Дерматологии считает, что отек, покраснение и болезненность татуировки в первые дни после ее нанесения - это нормальная реакция организма. Следует насторожиться, если эти симптомы не проходят в течение двух недель.