Уходящие на тот свет сохраняют слух до последнего удара сердца. А может быть и дольше

Слух – это, похоже, последнее, с чем расстаются умирающие. Ведь они продолжают слышать до последнего вздоха, до последнего удара сердца, а может быть, и еще какое-то время.

- Родным и близким есть смысл оставаться с уходящими на тот свет до последнего мгновения – что-то говорить им, прощаться, - полагает Элизабет Блудон (Elizabeth Blundon) из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia), руководившая исследованиями, в ходе которых и были получены сенсационные данные.

Неврологи экспериментировали с безнадежно больными, но отзывчивыми пациентами хосписов. Набирали их из числа тех , которые прекрасно понимали: задержаться подольше на этом свете уже никак не получится. А раз так, то можно чуть развлечься напоследок. Требовалось от несчастных немного: умирать в шапочке с электродами. Что они и делали.

Смертникам, еще находившимся в сознании, ученые заводили музыку, меняя ее тон. Электроды фиксировали, как реагирует на это мозг. А он реагировал определенным образом. Что свидетельствовало о том, что аудио восприятие работает.

Ту же «музыкальную программу» транслировали тем же пациентам чуть позднее, когда они уже находились при смерти - в бессознательном состоянии и без видимых признаков жизни. Реакция их мозга «до» и «после» мало, чем отличалась. Кривые его активности почти совпадали. Вплоть до самой смерти. Из чего ученые и сделали вывод о том, что умирающие слышат всё до последнего момента. И скорее всего понимают, что им говорят.

Об экспериментах сообщила газета The Times, сославшись на отчет, который Блудон и ее коллеги опубликовали в журнале Nature.

Следующая цель исследователей определить, как долго сохраняется способность осязать. Вполне может статься, что умирающие не только всё слышат, но ощущают прикосновения. Например, чувствуют, что их держат за руку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мозг умершего на какое-то время оживает

Немецкие и американские неврологи из Центра изучения инсульта в Берлине (Center for Stroke Research Berlin) и Медицинского колледжа университета Цинциннати (University of Cincinnati College of Medicine) зафиксировали весьма сильные электрические импульсы в мозгу уже умерших пациентов. Импульсы возникали уже после того, как люди перестали дышать, их сердца остановились, давление упало и кровь не снабжала клетки кислородом.

Распространяющаяся депрессия (spreading depression) — так назвали исследователи столь удивительный, если не сказать, мистический феномен, который, как выяснилось, сопровождает каждую смерть. Но что он означает?

О том, как толкуют посмертную электрическую активность мозга верующие, чем объясняют ее медики и почему физики допускают существование и души и загробного мира