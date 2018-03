Ученые подтвердили: «жизнь после смерти» существует

12 Март 19:50 2018-03-12T20:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Ничего кроме электричества?

Удивительные результаты получили немецкие и американские неврологи, экспериментируя с умирающими. А именно зафиксировали в их мозгах сильнейшую электрическую активность. О чем сообщили сообщили в журнале Annals of Neurology в статье под названием Terminal spreading depolarization and electrical silence in death of human cerebral cortex.

Объектами исследования специалистов из Центра изучения инсульта в Берлине (Center for Stroke Research Berlin) и Медицинского колледжа университета Цинциннати (University of Cincinnati College of Medicine) стали девять безнадежных пациентов. Реанимация могла бы чуть продлить едва теплившуюся жизнь, но не спасти. Ученые воспользовались ситуацией - проследили за электрическими процессами в мозгах сначала умирающих, а потом и умерших. И у всех девяти зарегистрировали весьма сильные электрические импульсы. Они возникали уже после того, сердца людей остановились, давление упало и кровь перестала снабжать клетки кислородом. То есть, мозг продолжал работать в мертвом теле, более того — работать гораздо активнее, чем при жизни.

Распространяющаяся депрессия (spreading depression) — так назвали феномен исследователи.

Мозг покойника генерирует мощные электрические импульсы спустя десятки минут после смерти.

О том, что смерти сопутствуют странные электрические явления, известно уже почти 10 лет. Впервые с ними столкнулись ученые медицинского факультета Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University Medical Faculty), обнаружив сильнейшую активность на энцефалограммах умирающих. Их подопытными были семь безнадежных пациентов.

Спустя 2 года голландские ученые из Университета Неймегена (Radboud University Nijmegen in the Netherlands) наблюдали аналогичные «всплески» в экспериментах на животных. Только назвали феномен иначе - волнами смерти.

То есть, нынешнее «открытие» не стало неожиданностью, а заняло свое место в ряду подобных. И дает основание утверждать, что мощные электрические импульсы, которые возникают в мозгах умерших, сопровождают каждую смерть. Но что они означают?

Верующие, как и следовало ожидать, увидели в посмертных электрических всплесках материальное доказательство существования души. Мол, приборы фиксируют не что иное, как моменты, когда они — души - покидают тела умерших. Мозги при этом «искрят», отделяя вечное от бренного.

Неврологи из Берлина и Цинциннати объясняют: никакой мистики в феномене нет. Просто от недостатка кислорода прекращается связь между нейронами, исчезают ионные градиенты, меняется мембранный потенциал. Далее наступает деполяризация — смена электрического заряда — та самая распространяющаяся депрессия, которая идет волной. Ее и фиксируют электроэнцефалограммы.

- Все нейроны соединены в электрическую цепь, - вторит коллегам руководитель экспериментов в Университета Джорджа Вашингтона доктор Лакхмир Чавла (Lakhmir Chawla). - От недостатка кислорода нейроны теряют способность удерживать электрический потенциал. И разряжаются, лавинообразно испуская электрические импульсы.

- “Живые" нейроны находятся под небольшим отрицательным напряжением - порядка 70 милливольт, - поясняет ученый. - Они удерживают этот потенциал, выкачивая наружу положительные ионы. Погибающие нейроны меняют полярность - "минус" переходит в "плюс". В результате этого процесса и возникает "волна смерти".

Словом, ничего возвышенного - электричество и только. Но с далеко идущими последствиями.

С помощью таких "шапочек" ученые узнают, что происходит в мозгах умерших.

Видения с того света

Не исключено, что в этой самой «распространяющейся депрессии» кроется разгадка самого странного явления, сопутствующего смерти. А именно видениям, о которых иной раз рассказывают люди, вернувшиеся с того света. Те, которые, к примеру, ожили после клинической смерти.

А рассказывают одно и то же: мол, неслись по какому-то темному тоннелю к яркому свету. Кто-то встречал умерших родственников, а то и ангелов. Некоторые видели себя со стороны.

По мнению ученых, электрический сумбур в мозгу вполне может провоцировать появление самых причудливых картин - от яркого света до тоннелей и прочих галлюцинаций. Волны мощных импульсов способны на какое-то время всколыхнуть и долговременную память - как бы высветить ее. И тогда перед глазами человека пронесется вся его жизнь, "явятся" давно умершие родственники.

Предсмертные видения распространены в народе.

Надежда умирает последней

Экспериментируя в свое время с умирающими животными, ученые из Медицинской школы Университета штата Мичиган (University of Michigan Medical School) следили за тем, что с ними происходит с помощью приборов, одновременно снимающих электрокардиограммы и электроэнцефалограммы. Тем самым регистрировали, что творится в мозгах и сердцах.

Оказалось: когда сердцебиение катастрофически замедлялось, электрические волные, исходящие из мозга, точно синхронизировались с пульсом. И словно бы “подзаводили” останавливающееся сердце. Ланс Беккер (Lance Becker), реаниматолог из Пенсильванского Университета (University of Pennsylvania in Philadelphia) тогда предположил: и с людьми происходит то же самое. Всплески электрической активности свидетельствует об отчаянных попытках их мозгов восстановить работу сердец. Иной раз такие чудеса случаются — не до конца умершие оживают, приходя в сознание. А предсмертные видения — это побочные явления.

По мнению ученого, всплески электрической активности сигнализируют о том, что нейроны лишь на время прекратили работу, но еще не «сломались» окончательно и бесповоротно. А стало быть, их еще можно «вернуть с того света».

К аналогичным выводам пришли сейчас и немцы с американцами, которые увидели, что сознание не исчезает сразу после остановки сердца. Они уверяют, что процесс деполяризации обратим. И если восстановить снабжение клеток кислородом, то и нейроны будут спасены. Вместе с сознанием.

КСТАТИ

Физики объяснили существование того света с позиций квантовой механики

Профессор Стюарт Хамерофф (Dr Stuart Hameroff) из отделения анестезиологии и психологии Университета Аризоны (Department of Anesthesiology and Psychology at the University of Arizona) и по совместительству директор Центра изучения сознания при том же университете (Director of the Centre of Consciousness Studies) заявил, что сознание человека не исчезает без следа после его смерти, а буквально всасываются в ткань Вселенной. И якобы механизм для реализации этого процесса встроен у нас в нервную систему.

Души умерших вместе с их сознанием воссоединяютмя со Вселенной.

Читать дальше