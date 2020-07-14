Нищеброды против элиты: как «скандал с сумочками» Рудковской и Дакоты обернулся войной за равные права

К розыгрышам брендовых вещиц, машин и даже квартир в Инстаграме - так называемым гивам, когда народ подписывается на аккаунты в обмен на шанс выиграть в лотерее, все уже привыкли. И эта акция с раздачей 10 сумок от Louis Vuitton, самая простенькая из которых стоит от 40 тысяч рублей, обещала стать рядовой в потоке розыгрышей. Но что-то пошло не так.

Вот уже несколько дней Инстаграм бомбит от заявлений певицы и экс-участницы «Фабрики звезд» Риты Дакоты (настоящее имя - Маргарита Герасимович), которую выгнали из гива с сумками. Всего в нем участвуют 37 блогеров, в том числе Ольга Бузова, Регина Тодоренко и Яна Рудковская, и Дакота в этой цепочке оказалась самым слабым звеном. После того, как певица сфотографировалась с аксессуарами в закрытом «апартаменте» бутика LV и опубликовала условия «халявной» акции, грянул гром.

- Мне позвонил организатор и дрожащим голосом сообщил, что вход в этот святой апартамент есть лишь у вип-клиентов, делающих компании миллион евро оборота в год, - рассказала Рита. - В Париже жуткий скандал, и сейчас там кого-то из-за меня уволят. Ещё через пять минут мне звонит Яна Рудковская и ледяным голосом объявляет, что организатор акции на самом деле она, а меня в ней вообще не должно быть. Она вип-клиент и друг бренда, а я снижаю градус компании и выгляжу «дешмански». Также Яна прикрепила сообщение от некой Евгении, управляющей LV в России и Восточной Европе, и пригрозила: если у меня есть вопросы, Евгения объяснит, почему это выглядит так ужасно.

Прорыдавшись, певица решила публично высказать свои претензии бренду: мол, откуда такой снобизм? Ведь господин Арно (французский дом моды входит в группу компаний свекра Натальи Водяновой, миллиардера Бернара Арно) выступает за доступность современного искусства, а амбассадоры LV - против любой травли и неравенства. Так чем же им не угодила Рита? Кстати, свои две сумки Louis Vuitton после такого певица отправила в детский дом, потому что теперь они «вызывают у неё отвращение».

А что же Яна Рудковская? Извиняться перед «фабрикантской» продюсер не стала, зато расхвалила в своём Инстаграме ее новый альбом.

- Поздравляю, Ритуся! Я заслушала до дыр, знаю каждый трек наизусть. Все твои старания не прошли даром, молодчинка! - рассыпалась в комплиментах Яна.

Однако, как в американских фильмах, на этот раз все сказанное обернулось против неё.

- Вероятно, антикризисный менеджер посоветовал Рудковской сделать вид, что на самом деле мы подружки и все это тайный заговор, - отреагировала Дакота. - Но я ей никакая не Ритуся, я эту женщину не знаю и знать не желаю. Это цирк и грязные игры шоу-бизнеса.

Кроме того, по словам певицы, ее страницу пытались забанить. Якобы хакер, отвечающий за безопасность аккаунта Дакоты, зафиксировал невероятное количество жалоб, «купленных на огромную сумму в одной и той же базе».

Яна РудковскаяФото: Борис КУДРЯВОВ

- Ну и апогеем мне предложили поменять извинения на удаление моих публикаций, такой вот бартер в стиле шоу-биз, - заявила обиженная артистка. - Сейчас мои юристы собираются запросить у головного офиса LV документ, регламентирующий проход граждан разного социального статуса в разные зоны бутика. Если у них реально такие правила, это прямое нарушение Конституции о правах человека, за которую так ратует Яна.

И хотя война за справедливость повергла певицу в «эмоциональный ад», она собирается стоять до конца. И дело уже не в сумках и не в личной обиде. Пиар или нет, но теперь «фабрикантка» бьется за всех униженных и оскорбленных: «Ведь кто ещё постоит перед вип-элитой за всех этих прекрасных людей из «дешманской» прослойки общества?». И пускай Дакота сама вполне себе «элита», да и в гивах не раз участвовала, последние несколько месяцев она собирает деньги на реабилитацию алкоголиков - чем не достойный ответ на подозрения в хайпе?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спустя несколько дней скандала Яна Рудковская сделала публичное заявление. И по словам продюсера, все было совсем иначе.

- Никто никого из гива не выгонял. Я была абсолютно не против участия Риты, но попросила ее заменить фото, так как на нем были вещи из бутика, который не имел отношения к акции, - рассказала Яна. - После этой просьбы она удалила публикацию и раздула страшный скандал, меня и любимый бренд поливают грязью. Я молчала, так как не думала, что дойдёт до такого абсурда. Я против классового разделения людей и ущемления прав. Рита, вы живете в ванильном мире, где к вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить все и всех на своём пути? Вы не считаете, что уже достаточно унижений и оскорблений? Вам мало крови? Все доказательства моих слов у меня есть!

КСТАТИ

Бренд ни при чем

- Компания Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло. Обращаем ваше внимание, что компания Louis Vuitton не имеет никакого отношения к акции, запущенной в социальных сетях. Мы не инициировали, не поддерживали данную инициативу. Louis Vuitton является инклюзивным и демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу, - заявили представители бренда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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