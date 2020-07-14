«Я категорически против классового разделения людей»: Яна Рудковская ответила на обвинения Дакоты

В минувшие выходные в соцсетях разгорелся скандал. Певица Рита Дакота пожаловалась подписчикам на Яну Рудковскую и модный дом Луи Виттон.

Мол, она по совету подруги решила войти в гив, в котором разыгрывали знаменитые сумочки, и даже опубликовала пост, мол, раздаём на халяву Луи Виттон.

Такая формулировка смутила представителей премиального бренда, и они, по словам певицы, попросили удалить этот пост.

— Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда, и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще, и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — заявила Дакота в своём блоге.

ritadakota V.I.P. (Very Important Person) переводится как очень важная персона .

При этом в своём эмоциональном рассказе певица использовала такие же приёмы, как и когда-то в разводе с Соколовским, ссылаясь на то, что минутный разговор с продюсером довёл ее до слез.

После чего на Яну Рудковскую началась нешуточная травля в соцсетях, мол, как же так вы унизили человека.

Яна была удивлена, поскольку это был ее розыгрыш и сумки были куплены ей же за немалые деньги. В принципе даже по этой причине она имела полное право регулировать этот конкурс, попросить блогера заменить фото на те, где не будет вещей других брендов. Кроме того, со слов продюсера, Риту она никоим образом не оскорбляла и была изумлена, что Дакота приписала ей слова, которые она не говорила.

Рудковская до последнего молчала, но потом все-таки решила ответить на обвинения Дакоты в своём Инстаграме.

— Добрый день всем!-обратилась к подписчикам Рудковская.-

Как вы знаете, недавно мы запустили акцию, где мы дарим изделия легендарного бренда подписчикам, а они открывают для себя новые интересные аккаунты, а, в свою очередь, к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где как и для подписчиков, так и для участников круга есть определённые правила! — рассказала о злополучном гиве продюсер. — Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против её участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, т. к. на ней были чужие вещи, бутика, который не имел отношения к акции, и для меня это было важно, в том числе чтобы не вводить в заблуждение подписчиков.

Также важно подчеркнуть, что формулировки «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чём я в минутной беседе и сказала Рите. Далее, никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тыс. подписчиков.

Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают, как всё было, поливают грязью меня, участников круга, и заказные боты рушат сайт любимого мной бренда и сносят наши посты.

Я молчала, т. к. не думала, что всё дойдёт до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву! Я категорически против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем не прикрытая агрессия мне откровенно чужды.

rudkovskayaofficial Современная версия Барби Яны и Пухляша

Рита Дакота, Вы живёте в ванильном мире, где к Вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить всё и всех на своём пути?! Вы не считаете, что, возможно, уже достаточно оскорблений и унижений в адрес мой, бренда, который совершенно непричастен к данной акции, и участников круга, простите за смелость сказать, таких же людей, как и Вы? Но я смотрю, Вам мало крови, и Вы написали ещё один пост! Все доказательства моих слов у меня есть!

P. S.

Зная Яну не первый год, позволю от себя добавить, что «высокомерное хамство» ей не свойственно. Она никогда на моей памяти не оценивала людей по содержимому их кошелька.

Как она переживает за более слабых, когда они попадаются на ее пути, это отдельная тема. Помню, как в прошлом году Рудковская хлопотала за свою подписчицу Дашу, которая с рождения прикована к инвалидной коляске. Девочка мечтала работать журналистом, и Яна решила осуществить ее мечту, попросила взять ее в «Комсомолку» на практику. Даша плакала от счастья, когда мы пригласили ее в редакцию.

И все время удивлялась: «Яна обещала мне помочь, но я не думала, что она говорит это всерьёз!»

А все очень просто — она всегда держит слово, поэтому людям приятно с ней не только работать, но и дружить.

Я думаю, если подзабытая Дакота, у которой только-только вышел новый альбом, попросила бы Яну поддержать ее музыку в Инстаграме, Рудковская не отказала бы. И тогда никакой раздутый хайп на сумках Рите не понадобился бы.

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