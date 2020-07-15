Анекдоты: Настоящий интеллигентный человек - тот, кто даже в маске, зевая, прикрывает рот ладонью

- Алло, здравствуйте! Это вам из банка звонят!

- Да верну я вам деньги, верну.

- Да пес с ними, с деньгами! Коллекторы наши где?

* * *

Интересный факт: если в разговоре женщина использует слово «деликатная», то на 99% речь идет о стирке.

* * *

Женщины в бикини особенно нравятся мужчинам и комарам.

* * *

Только в России ученикам запрещено на ЕГЭ использовать шпаргалки, а министры на совещаниях все читают по бумажкам…

* * *

Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но, после того как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой хренью мыть пол.

* * *

- Слушай, Серега, а мне сестра говорит, что меня могут посадить за долги по кредитам...

- Да никто тебя не посадит!

- Хоть ты меня обнадежил!

- Просто убьют, да и все.

* * *

По сути, все незамужние женщины делятся на два вида - еще неразобранные и уже кем-то брошенные…

* * *

Две подруги:

- Тань, я заболела, мне так плохо, пожалей меня!

- Наташ, ты такая жалкая...

* * *

Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»

* * *

Реакция иностранцев на конфеты «Птичье молоко»:

- У вас что, птиц доят?

- У нас в России доят всех!