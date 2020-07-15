Анекдоты: Настоящий интеллигентный человек - тот, кто даже в маске, зевая, прикрывает рот ладонью
- Алло, здравствуйте! Это вам из банка звонят!
- Да верну я вам деньги, верну.
- Да пес с ними, с деньгами! Коллекторы наши где?
* * *
Интересный факт: если в разговоре женщина использует слово «деликатная», то на 99% речь идет о стирке.
* * *
Женщины в бикини особенно нравятся мужчинам и комарам.
* * *
Только в России ученикам запрещено на ЕГЭ использовать шпаргалки, а министры на совещаниях все читают по бумажкам…
* * *
Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но, после того как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой хренью мыть пол.
* * *
- Слушай, Серега, а мне сестра говорит, что меня могут посадить за долги по кредитам...
- Да никто тебя не посадит!
- Хоть ты меня обнадежил!
- Просто убьют, да и все.
* * *
По сути, все незамужние женщины делятся на два вида - еще неразобранные и уже кем-то брошенные…
* * *
Две подруги:
- Тань, я заболела, мне так плохо, пожалей меня!
- Наташ, ты такая жалкая...
* * *
Сейчас авиакомпании дружно пишут, что надеются на наши понимание и поддержку в это трудное время. Хочется спросить: «А где вы были, когда мой чемодан весил 23,1 кг?»
* * *
Реакция иностранцев на конфеты «Птичье молоко»:
- У вас что, птиц доят?
- У нас в России доят всех!
ИСТОЧНИК KP.RU