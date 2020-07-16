2020-07-16T21:00:32+03:00
Общество

Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики

Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
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Итоги экспедиции положат начало новой концепции и принципам хозяйствования в арктической зоне России. Фото: пресс-служба РАНИтоги экспедиции положат начало новой концепции и принципам хозяйствования в арктической зоне России. Фото: пресс-служба РАН
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Для этого Сибирское отделение РАН проведёт на полуострове Таймыр масштабное исследование территории по приглашению «Норникеля». По итогам Большой норильской экспедиции планируется составить новую концепцию и принципы хозяйствования в арктической зоне России. Специалисты будут опираться не только на отечественные наработки, но и на опыт других стран, которые ведут деятельность в этих широтах.

О миссии комплексной экспедиции рассказал Николай Юркевич, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН, руководитель экспедиционного отряда Большой норильской экспедиции:

«Нам важно определить конкретные прорывные технологии, за счет которых мы сегодня можем добиться реальных результатов, например, минимизации выбросов CO2, серы и так далее. Речь идет о том, чтобы на базе фундаментальных разработок подготовить некий проект природопользования со сниженным экологическим ущербом».

В состав отряда, который отправится в экспедицию, войдут опытные специалисты разных направлений — геологи, ботаники, нефтехимики, экономические прогнозисты из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула.

«Особенность этой экспедиции в том, что здесь 14 институтов объединяется под одним флагом», — пояснил Николай Юркевич. — «Естественно, мониторинговые работы в Норильском промышленном районе проводились и раньше, но комплексного подхода до сих пор не применялось».

В состав экспедиции войдут геологи, ботаники, нефтехимики, экономические прогнозисты из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула.Фото: пресс-служба РАН

В состав экспедиции войдут геологи, ботаники, нефтехимики, экономические прогнозисты из Норильска, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Томска, Барнаула.Фото: пресс-служба РАН

Главными пунктами маршрута Большой норильской экспедиции станут бассейны таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама.

«В первую очередь, мы начнем работы в окрестностях Норильска, а дальше дойдем до Карского моря. Этап полевых работ продлится около месяца. Затем идет камеральная обработка, лабораторные исследования, разработка методик. Но подчеркну, что для оценки динамики состояния мерзлоты, загрязнения вод, почв и донных осадков исследования должны быть регулярными. Поэтому мы надеемся, что такие работы станут систематическими», — подчеркнул руководитель экспедиции.

«Такого рода экспедиций и глубинных исследований за Полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет», — рассказал научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. — «Детальное изучение данных по четырем основным направлениям исследования — воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин также прокомментировал старт исследовательских работ: «Мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее. Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции».

Группа учёных, объединённых Сибирским отделением РАН, начнёт работать уже в июле, первые итоги ожидаются в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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