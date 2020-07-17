2020-07-17T14:22:52+03:00
Умные вещи

ВКонтакте тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»

Такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей
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Планируется, что система сможет замечать в роликах грубые жестыПланируется, что система сможет замечать в роликах грубые жесты
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ВКонтакте обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в «Клипах» — сервисе с короткими вертикальными видео, создавать которые может любой пользователь, не обладая даже навыками монтажа или профессиональной техникой. Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом.

Планируется, что система сможет замечать в роликах грубые жесты — например, если кто-то показывает средний палец, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником. Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук.

«Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Среди ключевых особенностей сервиса — AR-эффекты и управление съёмкой с помощью жестов, что открывает совершенно новые возможности для создания контента и взаимодействия со зрителями.

За первый месяц работы «Клипы» собрали 3 млрд просмотров. В среднем в сутки клипы собирают по 183 млн просмотров, 6,5 млн отметок «Нравится» и 108 тысяч комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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