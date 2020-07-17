2020-07-17T23:39:26+03:00
Звезды

«Чернобыль» стал триумфатором премии BAFTA

В Лондоне раздали премии за самые выдающиеся достижения в области телевидения
Николай ГЕРАСИМОВ
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«Чернобыль» буквально смел с пути конкурентов - и «Убивая Еву», и «Добродетели» и «Дрянь».«Чернобыль» буквально смел с пути конкурентов - и «Убивая Еву», и «Добродетели» и «Дрянь».Фото: кадр из фильма
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BAFTA расшифровывается как British Academy of Film and Television Arts - Британская академия кинематографических и телевизионных искусств. Свои награды за лучшие кинофильмы - их традиционно именуют в просторечии «британскими «Оскарами» - она вручает зимой (в этом году триумфатором стала военная драма Сэма Мендеса «1917»). А премии за достижения в области ТВ, которые, видимо, стоит именовать «британскими «Эмми» или «британскими «ТЭФИ», вручили в июле.

Из-за коронавируса церемонию проводили не в прямом эфире и без стечения народа - ее записали заранее. Абсолютным триумфатором стал «Чернобыль». Сериал совместного производства американского телеканала HBO и британской телесети Sky получил семь наград - за режиссуру, операторскую работу, музыку, монтаж, костюмы, работу художника, звук. «Чернобыль» буквально смел с пути конкурентов - и «Убивая Еву» (у него было три номинации), и «Добродетели» (они же «Чужие грехи»), и «Дрянь».

Впрочем, пока что раздали только часть наград. Вторую часть будут вручать 31 июля. Там будут такие любопытные категории, как «Лучшая драма» (номинированы «Корона», «Конец ***го мира», «Джентльмен Джек» и «Гири/Хадзи»), «Лучший мини-сериал» («Чернобыль», «Исповедь», «Жертва», «Добродетели»), «Лучший актер» (Джаред Харрис за «Чернобыль», Каллум Тернер за «Захват», Стивен Грэм за «Добродетели» и Такехиро Хира за «Гири/Хадзи»), «Лучшая актриса» (Гленда Джексон за «Найти Элизабет», Джоди Комер за «Убивая Еву», Саманта Мортон за «Я - Кирсти» и Сюранн Джонс за «Джентльмена Джека»).

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

Церемония вручения кинонаград BAFTA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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