Алла Пугачева ответила Филиппу Киркорову: «Не смотрю налево»

Король российской эстрады Филипп Киркоров во время визита в Витебск на «Славянский базар» поделился с журналистами, что его бывшая супруга Алла Пугачева удалила его из друзей в Инстаграме. Мол, сейчас они не дружат.

- У нас у каждого своя жизнь, - признался Филипп. - Мы никогда не дружили домами. Да это как-то и неприлично. У нее своя семья, у меня — своя. Быть третьим лишним не хочу. Алла всегда была есть и будет для меня ориентиром в творчестве. Кроме любви и благодарности я к ней никаких чувств не испытываю. Мы можем не общаться и не видеться годами, и она знает, и я знаю, что если придет в дом беда – первый, кто окажется рядом, буду я. У нее сейчас замечательный круг общения, я тоже этих людей люблю. Мне доставляет радость наблюдать за ее счастьем на расстоянии, что и делаю благодаря Инстаграму. В отличие от нее, я на нее подписан

71-летняя Алла Пугачева, видимо, отреагировала на слова бывшего, опубликовав задорное селфи с подписью:

«Первое правило семейного счастья. Не смотри НАЛЕВО, смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД».

Напомним: в браке Пугачева и Киркоров прожили более 10 лет.

alla_orfey Первое правило семейного счастья.Не смотри НАЛЕВО,смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД.

Это была красивая веха в том числе и в творчестве Аллы Пугачёвой. Например, в эти годы певица выпустила хит «Любовь, похожая на сон» и свою лучшую программу «Избранное».

После развода Киркоров взял всю вину на себя.

-Я не смог сделать эту прекрасную женщину счастливой, хотя обещал, -говорил «КП» Филипп.

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