2020-07-18T13:06:14+03:00
Звезды

Алла Пугачева ответила Филиппу Киркорову: «Не смотрю налево»

Певица ответила на реплику бывшего мужа
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Певица ответила на реплику бывшего мужаПевица ответила на реплику бывшего мужаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Король российской эстрады Филипп Киркоров во время визита в Витебск на «Славянский базар» поделился с журналистами, что его бывшая супруга Алла Пугачева удалила его из друзей в Инстаграме. Мол, сейчас они не дружат.

- У нас у каждого своя жизнь, - признался Филипп. - Мы никогда не дружили домами. Да это как-то и неприлично. У нее своя семья, у меня — своя. Быть третьим лишним не хочу. Алла всегда была есть и будет для меня ориентиром в творчестве. Кроме любви и благодарности я к ней никаких чувств не испытываю. Мы можем не общаться и не видеться годами, и она знает, и я знаю, что если придет в дом беда – первый, кто окажется рядом, буду я. У нее сейчас замечательный круг общения, я тоже этих людей люблю. Мне доставляет радость наблюдать за ее счастьем на расстоянии, что и делаю благодаря Инстаграму. В отличие от нее, я на нее подписан

71-летняя Алла Пугачева, видимо, отреагировала на слова бывшего, опубликовав задорное селфи с подписью:

«Первое правило семейного счастья. Не смотри НАЛЕВО, смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД».

Напомним: в браке Пугачева и Киркоров прожили более 10 лет.

alla_orfeyalla_orfey
Первое правило семейного счастья.Не смотри НАЛЕВО,смотри НАПРАВО и ВПЕРЕД.
32315 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Это была красивая веха в том числе и в творчестве Аллы Пугачёвой. Например, в эти годы певица выпустила хит «Любовь, похожая на сон» и свою лучшую программу «Избранное».

После развода Киркоров взял всю вину на себя.

-Я не смог сделать эту прекрасную женщину счастливой, хотя обещал, -говорил «КП» Филипп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я с ней рядом не лежал!»: Филипп Киркоров в Витебске отрекся от Пугачевой

На фестивале в Белоруссии открыли именную звезду поп-короля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алла Пугачева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги
Каждый пятый россиянин поддерживает идею увеличить возраст молодежи до 35 лет
В Минздраве сообщили, когда начнётся вторая волна коронавируса и какой она будет
Google будет блокировать неподтвержденную информацию про коронавирус
Причина пожара в соборе в Нанте: Ищут криминальный след
В Чувашии применят новый подход к восстановлению прав обманутых дольщиков
Умер Джон Льюис, борец за права человека и конгрессмен
Мишустин: Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми с 1 января 2021
В России за сутки зафиксировали 6 234 новых заражённых коронавирусом
В Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"
Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий
Россия сохранила уровень "ВВВ-" со стабильным прогнозом в рейтинге S&P
Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится
В США обезглавили и подожгли несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии
В Ростуризме сообщили, когда отрасль сможет восстановиться
Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса
МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия
Герой СССР рассказал, как советский космический туалет шокировал астронавтов NASA
Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян
"Эта власть должна уйти": Депутат Рады рассказал, как спасти Украину