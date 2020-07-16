2020-07-16T18:01:15+03:00
Звезды

«Я с ней рядом не лежал!»: Филипп Киркоров в Витебске отрекся от Пугачевой

На фестивале в Белоруссии открыли именную звезду поп-короля
Алена МАРТЫНОВА
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У Киркорова даже маска расшита камнями. Фото: Роман РодинУ Киркорова даже маска расшита камнями. Фото: Роман Родин
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«Славянский базар» в этом году стал единственным уцелевшим фестивалем, поэтому изголодавшиеся по концертам артисты собирались сюда при полном параде. А Филипп Киркоров так и вовсе готовился к событию заранее: в этом году ему выпала особая часть - получать из рук белорусского президента Александра Лукашенко специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Кроме того, на Площади звёзд в Витебске сегодня открыли именную звезду Филиппа Бедросовича. Его плитка стала соседней с Аллой Пугачевой, Таисией Повалий, Тамарой Гвердцители,Розой Рымбаевой и другими артистами.

Почестей Киркорова зрителям и репортерам пришлось ждать около 40 минут. Возможно, виной тому непогода, ведь в Белоруссию певец добирался на частном самолёте и вылетал из Москвы в самые тучи... Зато в Витебске его ждала хорошая погода и заранее подготовленный лимузин. Согласно райдеру поп-короля, жить он будет в президентском люксе на две комнаты, одна из которых полностью отведена под гардероб.

Наряд артиста, как всегда, произвёл на публику впечатление. На Площади звёзд Киркоров появился весь в золоте: пиджак, брюки, ботинки и даже маска Филиппа, расшитая камнями, сияли на солнце. Народ принял Киркорова бурными овациями.

- Наверное, с годами я стал сентиментальным, - со вздохом признался певец, которого именная звезда растрогала практически до слез. - Смотрел «Титаник» - плакал. Вот и сегодня это так трогательно. Ведь «Славянский базар» в это чудовищное время единственный выжил из всех, даже «Евровидение» сдалось. И мне эта награда далась непросто. Есть множество артистов, которые быстро взлетают. Я же, как ёжик в тумане, долго шёл на эту гору и наконец дошёл.

- А маска у вас одноразовая? - спросили у Киркорова репортеры на пресс-конференции сразу после церемонии.

- Эта-а-а? Она же не презерватив! А я все-таки Филипп Киркоров! Неужели я пойду к людям в этой ужасной голубой маске? Нет. Это дизайнеры постарались, Дольче и Габбана. Маска королевская!

- Расскажите, чем вы занимались на карантине?

- Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей! Я ведь все эти 8 лет колбасой мотался по стране и совсем их не видел. А ведь они такие взрослые, такие разные. Слава Богу, не артисты. Но если сами потянутся, то ладно. У меня есть перед глазами прекрасный пример: Алла Пугачева никогда не пользовалась своим блатом, чтобы как-то устроить Кристину. Ее выбрали в фильм «Чучело» не потому, что она дочь Примадонны, а потому что она гениальная артистка. К счастью, пока мой Мартин увлечён футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание. И она, между прочим, была влюблена не в Гном Гномыча, а в Евгения Плющенко!

На Площади звёзд в Витебске сегодня открыли именную звезду Филиппа Бедросовича. Фото: Роман Родин

На Площади звёзд в Витебске сегодня открыли именную звезду Филиппа Бедросовича. Фото: Роман Родин

- Можете рассказать, о чем вы мечтаете?

- У меня есть мечта: сыграть в театре Короля Лир. Может быть, кто-то рискнёт из великих, например Серебренников, возьмёт да и предложит мне. Хотя со мной случается иногда такое - забываю слова песен. Наверное, сахар повышен. Стеснение пропало, сахар повышен..., - перепел Киркоров свою же песню и вдруг обратился к журналистам. - А чего вы все такие грустные, как на поминках? Вроде и в розовом никого нет...

- Алла Пугачева удостоилась именной звезды в Витебске ещё в 2006 году, вот и вас сегодня, можно сказать, положили рядом с Пугачевой...

- Нет, меня уложили не рядом с Пугачевой! - отрёкся от соседства с Примадонной Киркоров. - Я лежу рядом с Таисией Повалий!

- А какие у вас сейчас отношения с Аллой Борисовной?

- Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить. Я же вижу - в отличие от Аллы, я на неё подписан у Инстаграме. Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст?

- Как пошутил Николай Басков, все дают, - ответили поп-королю из зала.

- Ха! Мечтать не вредно, все ему дают. Но на самом деле я Коленьку обожаю. Он хороший, и у него всегда можно взять в долг.

- Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

- Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда нибудь я поведаю об этом - и у вас зашевелятся волосы! - подмигнув, пообещал Киркоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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