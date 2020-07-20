Требования проверяющих к бизнесу: Журнал учета перегоревших лампочек и маникюрная комната для сотрудниц

В российской экономике наблюдается парадокс: больше, чем пандемии, бизнес боится... ее конца. Дело в том, что из-за коронавируса правительство до конца 2020 года освободило предпринимателей от плановых проверок, и теперь малый бизнес с ужасом ждет этой даты. На предприятия тотчас же хлынут дивизии заскучавших по работе инспекторов всех мастей. И ревизоры обязательно найдут, за что оштрафовать: многие нормативные акты написаны так, что выполнить их просто нереально. Например, Санитарные правила и нормы (СанПиН) для молочных предприятий.

«БУКВЫ СТЕРЛИСЬ - ШТРАФ»

- Считаю, еще дешево отделались, - вздыхает знакомый сыровар Сергей, показывая квитанцию об уплате штрафа 50 тысяч рублей. - Соседям 100 тыщ за то же самое выписали...

Проверяющие из Россельхознадзора посетили его предприятие в ноябре прошлого года. И вскоре зачитали «приговор»: в цеху не было градусника, не обнаружили какого-то журнала, который он должен был вести, а тара оказалась непромаркирована.

- Абсурд же! На каждом ящике из нержавейки я должен указать, что там, и строго этому следовать: сметана, сливки, творог, - говорит Сергей (инспекторы обещали приехать еще раз, чтобы посмотреть, как тот устранил «нарушения», поэтому он просит не называть фамилию). - Какая разница-то: это же из одного продукта все сделано, и каждый раз все тщательно обрабатывается! Маркировка была, но буквы, сделанные маркером, стерлись, все - штраф! В СанПиН столько всего, что порой диву даемся: кто все это сочинял-то? Полная оторванность от реальной жизни!

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ФОНТАНЧИКИ И АВТОМАТЫ С ГАЗИРОВКОЙ

Читать пресловутый СанПиН я отправился на сыроварню Олега Сироты, который уже много лет говорит о бессмысленности и беспощадности иных букв закона.

- Пойми, эти правила писались для больших заводов, когда не было маленьких сыроварен типа нашей, - говорит фермер. - «Малышам» все это не выполнить. Смотри на этот перл: «Территория должна иметь контрольно-пропускной пункт». Есть вообще семейные сыроварни, где только муж с женой работают - они, значит, вкалывать будут и платить зарплату охраннику, который целый день на КПП кроссворды разгадывать будет?.. Я как-то подсчитал: чтобы выполнить все требования, мне нужно принять и содержать человек 40, которые вообще никакого отношения к производству продукции не имеют!

Сирота ведет смотреть новое сырохранилище, сделанное из современных нержавеющих сэндвич-панелей. Все чисто и нарядно.

- «В складах хранения сырья и материалов предусмотреть известковую побелку стен», «потолки должны быть покрашены водоэмульсионными красками или побелены», - зачитывает фермер, как оно должно быть. - Известью, что ли, поверх нержавейки пройтись?

К увлекательному чтению тем временем присоединяются и другие работники сыроварни, отчего офис сотрясается от смеха. Смеется даже итальянец Энцо, который из-за пандемии застрял в России и теперь готовит в присыроваренной кафешке изумительную пиццу на тончайшем тесте. Кажется, он не до конца верит в услышанное - на его родине такого нет.

- В каком же веке это писалось... «В помещениях должны быть предусмотрены фонтанчики или сатураторы для питьевых целей». Фонтанчики, Олег! И автоматы с газировкой! А! Еще у нас должны быть люминесцентные лампы или лампы накаливания!

Получается, современные кулеры и энергосберегающие светодиодные лампы вне закона? Зато надо иметь журнал учета лампочек, который должен вести специально обученный человек. Нет такого журнала - заплатишь огромный штраф. И таких обязательных журналов - штук двадцать!

- С таким СанПиН ни каши не сваришь, ни русского пармезана.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ХОРОШО, ЧТО НЕ НА БЕРЕСТЕ ДАННЫЕ ПИСАТЬ ЗАСТАВИЛИ»

- Мужики, а что такое препарат «Сосенка», которым мы по СанПиН обязаны драить унитазы?

Сыровары лезут в интернет, после чего разводят руками: санитарное зелье разработано аж в 1973 году, и где его теперь достать - не совсем понятно. Да и надо полагать, что за истекшие полвека химпром шагнул далеко вперед, и сейчас есть более эффективные и экологичные препараты - не такие вонючие, как хлорка, которой согласно СанПиН и надлежит проводить обработку цехов.

- А это что? «Перед пуском пастеризационно-охладительных установок аппаратчик должен проверить наличие термограммной бумаги и чернил...»

Мужики звонят старым молочникам.

- Это тоже раньше, оказывается, было. Сейчас данные в электронном виде. Хорошо, что не на бересте еще потребовали цифры выводить...

- А как тебе это: «Для мойки разборных деталей должны быть предусмотрены трехсекционные передвижные ванны со штуцерами для слива растворов»? Объясняю: технологии изменились, и такие ванные стали не нужны. Один знакомый немец, у которого есть большой современный молокозавод в России, долго пытался объяснить нашим ревизорам, что этот пункт давно не актуален, но те настояли: ванна должна быть! Он вздохнул, купил ее, и теперь она просто так пустая стоит. Проверяющие видят ее и больше не штрафуют.

А мы читаем документ дальше. Столько же тут моментов на «договориться» с проверяющими! Система словно специально придумана, для того чтобы дать возможность дополнительного «заработка» для армии инспекторов, небольшие оклады которых очень часто не соответствуют их уровню жизни (подробнее об этом «Комсомолка» расскажет в одном из номеров).

В СЫРОВАРНЕ БЕЗ КРАСИВЫХ НОГТЕЙ НИКУДА?

Каждый, кто задумает заняться переработкой молока, должен понастроить всевозможных гардеробных (для верхней, домашней, рабочей, санитарной одежды и для обуви).

- Если все это сделаю - не сыроварня, а гардеробная какая-то получится - вдвое расширяться нужно будет, - ворчит Олег.

Но это не все. Нужно оборудовать (и чтобы раздельно) какие-то бельевые комнаты, душевые (сколько работников в смену - столько и душевых, у Сироты их 15), пункт питания, сушилки для одежды и обуви, комнату медосмотра и даже маникюрную!

- Спасибо, что хоть молельную комнату для каждой из конфессий я не обязан строить... - усмехается Сирота. -

А вот про организацию санитарного дня. Для этого нужно создать комиссию с участием представителей общественных организаций.

- Много думал над этим, - продолжает Сирота. - Из общественных организаций я кого должен позвать? «Московскую Хельсинкскую группу»? Правых или левых? И что они тут делать будут? С белым платочком в углах пыль искать? Бред!.. А здесь хоть к феминисткам обращайся, чтобы они помогли нам избавить СанПиН от этих требований.

СПЕЦУБОРЩИК ДЛЯ ЖЕНСКОГО ТУАЛЕТА

И Олег Сирота открывает большой секрет сыроваров: они стараются не брать на работу в цехах женщин.

- Тут как на корабле: завелась женщина - жди беды, - иронизирует он. - Не потому что мы не любим наших дам! Просто как только она у нас появится, мы потонем в новых обязанностях и расходах!

Он загибает пальцы: для женщин нужно оборудовать отдельные гардеробные, раздевалки, душевые, туалеты, ту же маникюрную... А «для уборки санузлов и комнаты личной гигиены женщин должен быть выделен спецперсонал, привлечение которого для уборки других помещений запрещается»!

- То есть я должен взять на работу людей, которые будут заниматься только женскими туалетами? - восклицает Олег. - Представь маленькие предприятия, где только муж с женой работают, - им третьего надо брать, чтобы за женой туалет мыл? Но еще один парадокс в том, что, если я все выполню, я не смогу варить сыры!

СЫРЫ С ПЛЕСЕНЬЮ - ПОД ЗАПРЕТОМ?

- Так и есть, - соглашается главный технолог Сергей Недорезов. - В правилах, например, говорится: «избегать использования дерева». Я 16 лет проработал мастером-сыроваром в Германии, и, когда про это рассказываю, немцы смеются. Сыр во всем мире зреет именно на деревянных досках. Доска компенсирует перепады влажности, она дышит, и сыр тоже. Если сыр оставить на полках из нержавейки, он будет задыхаться в местах соприкосновения, заклекнет. А еще в камерах созревания сыров мы должны установить бактерицидные лампы. Но они же убьют все полезные бактерии, и созревания не будет! А дальше еще интереснее...

И он показывает пункты про плесень. Она главный враг молочного производства и подлежит уничтожению. И в СанПиН нет разницы - это плесень вредная или благородная, враг - и все тут!

- И как же тогда сыры с плесенью делать?

- По нормам - никак. Если упрутся - закроют каждую сыроварню в стране.

- Нам повезло, в области понимающие госслужбы, - говорит Олег Сирота. - Но как это будет толковать санитарный врач в Мордовии или Марий Эл, я не знаю. Будет штраф или нет - очень часто зависит от настроения и порядочности инспектора: закроет он глаза, понимая абсурдность требований, или будет тупо сопоставлять написанное с увиденным и заносить в протокол.

ПРОГНОЗ

Что дальше?

К счастью, с 1 января 2021 года «молочный», а вместе с ним и пара сотен других СанПиН уйдут в прошлое. В рамках регуляторной гильотины правительство одним махом отменяет все нормативные акты, которые устанавливают требования к бизнесу. Их место должны будут занять другие документы, которые сейчас разрабатывают заинтересованные ведомства и бизнес-объединения.

Процесс идет, но туго. Например, из правил для ресторанов убрали самые абсурдные требования вроде обязательства мыть посуду исключительно ветошью или иметь в любом кафе аж 3 разных помещения для яиц (в одном их предписывалось хранить, в другом - мыть, в третьем - взбивать). Но общий подход, когда законы и правила регламентируют процесс, а не результат, остались. Да к тому же появились новые требования - изложенные пространно, а потому непонятно. Например, в проекте нового СанПиН для общепита предлагалось указать, что работа любого кафе должна «строиться на принципах здорового питания». То есть любой фастфуд с картошкой фри вне закона.

Впрочем, как говорят эксперты, в последнее время удалось убедить надзорные органы переписать СанПиН так, чтобы они больше соответствовали реальной жизни. Так что, возможно, в обозримом будущем в ресторанах перестанут ломать голову, где найти именно те чистящие средства, которые прописаны в правилах.

Случаются и казусы. Например, чиновники попытались невредимым протащить через гильотину свод правил по охране труда в ЖКХ. Нет, как положено, документ пересмотрели, только вот экспертному сообществу для обсуждения предъявили... точно такой же текст, как раньше. Ну а чего, нормальные же правила. Но раз надо, отменим и примем заново.

Впрочем, от новых, по-настоящему, а не формально правил бизнесу тоже не всегда легче. Например, пожарный надзор каждые два годы выпускает новые регламенты. И в них обновляют требования к средствам защиты. Чтобы безопасность всегда шла в ногу с последним словом техники. Расходы по закупке современных огнетушителей ложатся на плечи бизнеса. Хотя и прежние еще вполне себе работают.

КОМПЕТЕНТНО

«Взамен часто предлагают то же самое»

- Заявлять о том, что СанПиН отменят с января, я бы не спешил, - поделился с «КП» сомнениями эксперт двух рабочих групп по реализации «регуляторной гильотины», замруководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. - Вполне возможно, что-то успеют принять, а что-то нет. Уже заявляются предложения: давайте подвинем реформу, мол, не успеют разработать новые акты, хотя есть поручение президента. Что касается Роспотребнадзора, он часто предлагают взамен практически то же самое, просто поменяв обложку, поэтому в группу «санитарно-эпидемиологическое благополучие» постоянно попадают переписанные акты из старых норм. Группа вынуждена не согласовывать такие проекты. И вполне возможно, что устаревшие правила также перекочуют в новые СанПиН. Или может получиться ситуация, когда СанПиН с 1 января скопом отменят, а новых не будет.

В то же время участники молочного и мясного рынка уверены: даже если такое произойдет, ничего страшного не случится. Безопасность продукции уже несколько лет регулируется техрегламентами, а СанПиН во многом дублировали их, добивая бизнес совершенно не обязательными с точки зрения логики требованиями.

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