Почему в магазинах египетская картошка и китайский чеснок, а не российские овощи

Свои томаты девать некуда

Глядишь на полки торговых сетей и диву даешься: вроде импортозамещение у нас и овощей страна стала производить больше, а тут по-прежнему - перец и помидоры турецкие, баклажаны израильские, чеснок китайский. И ладно там овеянный легендами имбирь, но неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта?

Да нет, вроде все нормально — известный ресурс, где аграрии предлагают свою продукцию, забит предложениями. Отличный брянский картофель по 6,50 за кило, мордовский по 6, подольский всего по 5 рублей. Партии - от 20 тонн.

Есть и огурцы, и кабачки с перцами, и та же редиска. С помидорами в кризис вообще переизбыток образовался. Казалось бы: торговым сетям стоит только свистнуть, как тысячи родных фермеров завалят их магазины качественными овощами. И дешевле, и везти недалеко. Но вот же — Турция, Израиль, Египет, Китай. Что происходит?

Неужели даже картошку вырастить не можем, отчего и таскаем ее аж из Египта?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С иностранцами работать выгоднее?

Представители торговых сетей часто объясняют - мол, рады бы брать картошку-моркошку у наших фермеров, но многие из них выдают небольшие партии. Гигантам же магазинного бизнеса нужны большие объемы и гарантии, что товар будет поставляться стабильно на протяжении долгого времени.

- Был я как-то на совещании с губернатором Волгоградской области, встал фермер: у меня столько-то тонн картошки в поле, берите! - приводит пример исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Я тут же с сетями списываюсь — возьмете, сколько надо? Выясняется, что весь объем картошки этого фермера — однодневный оборот «Пятерочки» региона. То есть, нужно 365 таких фермеров, чтобы удовлетворить спрос! Кроме того, фермер, как правило, может предложить ту или иную продукцию у себя на поле - приезжайте и забирайте. Но для того, чтобы она попала в магазин, ее нужно собрать, обработать, упаковать, заключить договора, получить все необходимые сопровождающие документы и тому подобное. У фермера часто этого нет…

Вот и получается, что порой сети выгодно заключить один договор с одним оператором, который этот объем весь год будет поставлять, чем 365 договоров с местными фермерами — представляете, сколько сотрудников надо, чтобы эти договора обслуживать?..

В Россию морковь попадает из Белоруссии, Китая и Израиля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские фермеры работают под заказ

Очень часто путь иностранного овоща к российскому прилавку выглядит так. Многие зарубежные фермеры, поняв, что пропадут по одиночке, давно сбились в кооперативы, когда 10-15 хозяйств сообща работают над формированием большой партии того или иного овоща. При этом у них четкие инструкции — какой именно сорт сажать, какого должен быть размера и чем опрыскивать. В этом же забугорном «колхозе» он моется, упаковывается и отгружается.

Причем, фермеры заранее знают, кто его купит и в каком количестве - кооператив получил соответствующий заказ от дистрибьютера. Который, в свою очередь, уже договорился поставлять его в сети по графику. С оговоренными качеством и объемами. Партия обеспечивается хорошим юридическим сопровождением, в случае срыва - большие штрафы.

- У России есть еще одна проблема, - говорит директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. - Мы можем произвести, сколько угодно, но мы не можем это все сохранить - нет хранилищ хороших. Урожай получаем осенью, до февраля он кое-как лежит, а потом собственные запасы начинают заканчиваться, и начинаем активно импортировать.

Выращивание помидоров в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попасть в сети невозможно?

Да и к магазинам к фермеров свои претензии.

- В торговых сетях, как правило, присутствуют агрохолдинги, - убежден глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян. – У сетей очень много условий: от фиксированных объемов до скидок на акционные продукты. Не очень большому производителю со всем этим справиться просто невозможно.

- Там все непросто, - прокомментировал «Комсомолке» один из бывших менеджеров известной сети. - Те же зарубежные поставщики могут кровно заинтересовать конкретного представителя российской торговой сети, чтобы именно их товар попал в продажу. Например, хорошей суммой на его счет — скандалов много на эту тему было.

Сбор урожая перцев в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У фермеров нет денег на кооперативы

Тем не менее, все сходятся в одном — забить магазины только лишь российскими овощами не получится, пока наши фермеры по примеру иностранных коллег не станут объединяться в кооперативы. Причем, с мощной государственной поддержкой, как в тех же зарубежных странах. Однако таких примеров пока мало.

- Российские фермеры способны объединяться, но нет должной поддержки тех, кто может играть роль посредника между производителем и торговыми сетями, - констатирует Бабкен Испирян. - Да, все предлагают нам сплотиться и создать кооперативы, но на это нужны хорошие деньги. Допустим, мы соберем 50 фермеров. Чтобы создать кооператив и распределительный центр при нем, нужно вложить около 1 миллиарда, а, значит, нужно будет скинуться по 20 миллионов. Но если фермер продает продукции на 10 миллионов в год, ему неоткуда взять эти 20 миллионов, чтобы скинуться. В это все и упирается. В минсельхозе есть программы поддержки таких кооперативов. А теперь сравним: в прошлом году на поддержку таких объединений у нас в области было выделено 20 миллионов рублей, а только одному из агрохолдингов в нашей области досталось 300 миллионов…

НАГЛЯДНО