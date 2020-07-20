2020-07-20T11:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Испытания российской вакцины от коронавируса прошли успешно

Среди добровольцев, принявших участие в эксперименте - несколько сотрудников 48-го ЦНИИ
Виктор БАРАНЕЦ
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Заканчивается испытание российской вакцины от коронавирусаЗаканчивается испытание российской вакцины от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Их было около 50 – военных добровольцев, которые пару месяцев назад согласились испытать на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперимент завершился. Вторая группа солдат и офицеров (а среди них были и женщины) выписана из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, где военные вирусологи Минобороны России совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводили испытания препарата.

Эксперимент признан успешным. По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной и биологигической защиты доктора биологических наук полковника медслужбы Сергея Борисевича, ни один из участников испытаний не испытывает осложнений и не жалуется на состояние здоровья.

Добровольцы во время выписки из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Добровольцы во время выписки из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику», — заявил он.

Любопытно, что среди добровольцев, как сообщили «КП» в госпитале имени Бурденко, были и несколько сотрудников 48-го ЦНИИ. Теперь и они защищены от коварной инфекции.

Добровольцы прошли обследование перед испытанием вакцины против коронавируса.В изолированном комплексе, отведенном для эксперимента, проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех помещений корпуса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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