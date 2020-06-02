Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Есть хорошая новость для противников западных вакцин: Минобороны России начинает клинические испытания уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19. Уже завершен отбор добровольцев которые согласились проверить ее на себе. Испытания закончатся до конца июля.

- Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний, - заявили в Минобороны России.

По информации военных, участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений Вооруженных Сил РФ со всей России. 3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев прибудет в специальное медицинское учреждение при 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента.

В ведомстве отметили, что именно на базе 48 ЦНИИ МО РФ ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

- Специалисты института до 1 июня завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины от CoViD-19. А клинические исследования планируется завершить до конца июля текущего года, - заявили "КП" в Минобороны России.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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