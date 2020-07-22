Вопрос дня: Почему мы до сих пор с теплом вспоминаем Олимпиаду-80?
Валерий ГАЗЗАЕВ, форвард сборной СССР по футболу, призер Олимпиады-80:
- Потому что было ощущение братства и дружбы. Олимпиаду готовила вся огромная страна, участвовали все республики. Президент США Картер объявил тогда бойкот нашей Олимпиаде. Но многие западные спортсмены все равно приехали.
Александр ДИТЯТИН, гимнаст, на Олимпиаде-80 завоевал 3 «золота», 4 «серебра» и 1 «бронзу»:
- А как еще вспоминать такое событие? Лично меня во время закрытия Олимпиады переполняли и радость из-за того, что удачно выступил, и грусть оттого, что Мишка улетает... Трибуны рыдали.
Лев ЛЕЩЕНКО, певец, на закрытии Олимпиады пел песню «До свиданья, наш ласковый Миша»:
- В магазинах появились пепси-кола, салями, пиво в банках... То, чего нам не хватало в жизни. У нас же тогда был дефицит. Жили бедно, но интересно. А Олимпиада-80 - это был восторг. Была красивая сказка на три недели, запомнившаяся на всю жизнь.
Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН, защитник олимпийской сборной СССР по футболу:
- Это часть нашей молодости. Но мы как праздника ее не ощущали, потому что сборная всю Олимпиаду жила в Новогорске. Дух Олимпиады мы ощущали либо по телевизору, либо уже прямо на стадионе.
Владимир САЛЬНИКОВ, чемпион Олимпиады-80, президент Федерации плавания России:
- Мне было 20 лет, но я уже выступал на Олимпиаде-76 в Монреале. И там я ахал и охал, как это все здорово организовано. Волновался, может, в Москве нам не хватит чего-то, о чем-то забудут... Но все было на самом высоком уровне!
Мария ГАЗАРЯН, студентка, Ставрополь:
- В СССР были Олимпийские игры? Но тогда же был железный занавес, страна была закрыта! Я не знала, что такое было возможно. Надо будет погуглить.
ИСТОЧНИК KP.RU