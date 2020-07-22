2020-07-21T21:06:38+03:00
Общество

Вопрос дня: Почему мы до сих пор с теплом вспоминаем Олимпиаду-80?

В эти дни 40 лет назад в Москве проходили Олимпийские игры
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Вопрос дня: Почему мы до сих пор с теплом вспоминаем Олимпиаду-80?Вопрос дня: Почему мы до сих пор с теплом вспоминаем Олимпиаду-80?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Валерий ГАЗЗАЕВ, форвард сборной СССР по футболу, призер Олимпиады-80:

- Потому что было ощущение братства и дружбы. Олимпиаду готовила вся огромная страна, участвовали все республики. Президент США Картер объявил тогда бойкот нашей Олимпиаде. Но многие западные спортсмены все равно приехали.

Александр ДИТЯТИН, гимнаст, на Олимпиаде-80 завоевал 3 «золота», 4 «серебра» и 1 «бронзу»:

- А как еще вспоминать такое событие? Лично меня во время закрытия Олимпиады переполняли и радость из-за того, что удачно выступил, и грусть оттого, что Мишка улетает... Трибуны рыдали.

Лев ЛЕЩЕНКО, певец, на закрытии Олимпиады пел песню «До свиданья, наш ласковый Миша»:

- В магазинах появились пепси-кола, салями, пиво в банках... То, чего нам не хватало в жизни. У нас же тогда был дефицит. Жили бедно, но интересно. А Олимпиада-80 - это был восторг. Была красивая сказка на три недели, запомнившаяся на всю жизнь.

Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН, защитник олимпийской сборной СССР по футболу:

- Это часть нашей молодости. Но мы как праздника ее не ощущали, потому что сборная всю Олимпиаду жила в Новогорске. Дух Олимпиады мы ощущали либо по телевизору, либо уже прямо на стадионе.

Владимир САЛЬНИКОВ, чемпион Олимпиады-80, президент Федерации плавания России:

- Мне было 20 лет, но я уже выступал на Олимпиаде-76 в Монреале. И там я ахал и охал, как это все здорово организовано. Волновался, может, в Москве нам не хватит чего-то, о чем-то забудут... Но все было на самом высоком уровне!

Мария ГАЗАРЯН, студентка, Ставрополь:

- В СССР были Олимпийские игры? Но тогда же был железный занавес, страна была закрыта! Я не знала, что такое было возможно. Надо будет погуглить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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