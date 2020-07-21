Врач рассказал, после каких лекарств опасно загорать

Казалось бы, что проще и приятней из оздоровительных процедур, чем принятие солнечных ванн? Знай простые правила – сколько безопасно находиться на солнце, когда загорать не стоит – и подставляй бока ультрафиолету. Но, оказывается, не все так просто. Многие лекарственные препараты, причем весьма распространенные, могут сделать валяние на пляже небезопасным из-за фотосенсибилизации. Проще говоря, часть лекарств сильно повышает чувствительность кожи к солнечным лучам. Рассказать об этом мы попросили известного популяризатора медицины, научного журналиста, врача-терапевта высшей категории, токсиколога Алексея Водовозова.

Эксперт объяснил, что препараты, вызывающие фотосенсибилизацию, вызывают в организме реакцию двух типов: фототоксическую и фотоаллергическую.

При фототоксической реакции, рассказывает Алексей Водовозов, молекулы лекарства поглощают энергию ультрафиолета и раскалываются на части. В результате образуются различные активные формы кислорода (атомарный кислород, перекись водорода и так далее), которые повреждают нашу кожу. И в итоге мы получаем своеобразный солнечный ожог от вроде бы незначительных «доз» солнца. На коже, в тех местах, куда попадал ультрафиолет, появляются пузыри, волдыри и т.п. – что и при обычном ожоге. Основой патологического процесса становится воспаление.

Токсиколог Алексей Водовозов. Фото: wikipedia.org

При втором типе, фотоаллергической реакции, включаются иммунные механизмы. В данном случае само фотосенсибилизирующее лекарство связывается с одним из белков в нашем теле. В итоге нормальный и привычный для нас белок, соединившись с фотосенсибилизирующем лекарством, превращается в аллерген. На коже появляется сыпь – причем не только на загоравших участках, а по всему телу, ведь затрагивается вся иммунная система. Высыпания могут сопровождаться тошнотой, головной болью, тахикардией (учащением сердечного ритма).

Перечислить все препараты, обладающие фотосенсибилизирующим действием, невозможно – их слишком много. Таким действием могут обладать некоторые нейролептики, седативные средства, антидепрессанты и даже определенные витамины. Поэтому, наш эксперт советует:

- Если вы принимаете на постоянной основе какое-то лекарство, не поленитесь, прочитайте к нему инструкцию - там будет написано, обладает ли это лекарство фотосенсибилизирующим эффектом или нет.

Что делать, если в инструкции к препарату сказано, что он повышает чувствительность к ультрафиолету, а у вас на носу отпуск? Бросать пить лекарства – плохая идея, если в поездке прихватит хроническая болячка, это здорово испортит отдых. Сначала нужно обратиться к врачу – он сможет подобрать подходящую замену препарату. Если врач сейчас недоступен – придется прятаться от солнца.

- От солнца хорошо защищает обычная хлопковая или льняная ткань – выбирайте одежду с длинными рукавами и брючинами (юбкой-макси), - объясняет Алексей Водовозов. - На голову - кепку или шляпу с полями. Зонтик от солнца также может быть очень полезен. Наша задача - как можно лучше закрыться от попадания прямых солнечных лучей. Поскольку люди, которые с фотосенсибилизацией сталкиваются на собственном опыте запоминают такие эпизоды на всю жизнь.

ЗНАЙ!

Что может вызвать солнечный ожог

- антибиотики тетрациклинового ряда;

- сульфаниламид;

- нестероидные противовоспалительные препараты (в первую очередь ибупрофен, кетопрофен, напроксен);

- мочегонное фуросемид;

- статины.

От чего может развиться аллергия

- От лекарств, содержащих тетрациклин,

- статинов,

- метформина,

- оральных контрацептивов.

КСТАТИ

Не пилингуй меня без нужды…

Не только лекарства могут вызывать фотоаллергическую реакцию. Ее могут вызвать и попытки стать красивее:

- Некоторые косметические процедуры являются предрасполагающим фактором для процесса фотосенсибилизации, - говорит Алексей Водовозов. - Например, очень распространенный и популярный пилинг, при котором с поверхности кожи убираются омертвевшие частички, лучше не делать летом, поскольку после такого вмешательства чувствительность кожи к ультрафиолету многократно возрастает.

И татуировки, включая перманентный макияж, тоже лучше делать в холодное время года, утверждает эксперт. Потому что в чернилах, как правило, содержится соль кадмия, а это очень мощный фотосенсибилизатор. Такими же свойствами обладают и входящие в состав чернил для татуировок эфирные масла - бергамотовое, кедровое, сандалового дерева, мускусная амбра, метилкумарин, салициловая кислота, масло лайма. Если человек сделал свежую татуировку или перманентный макияж и пошел красоваться на пляж( а чаще всего именно для этого такие узоры на теле и делаются), то, по словам Алексея Водовозова, это прямой и самый короткий путь для проблем с самочувствием из-за повышенной чувствительности к солнцу.

Важно! Солнцезащитный крем помогает снизить риск фотосенсибилизации, но не на 100%. Поэтому полностью полагаться на его защиту нельзя.

Фотосенсибилизаторы имеются не только в медикаментах и косметических средствах, но и в некоторых продуктах. Например, много их в грейпфруте, корне петрушки, укропе, моркови и тыкве. Что же, уже и укропа теперь не пожуешь?! А как же летние салатики?! Разумеется, отказываться от этих продуктов не стоит. Регулируйте другую часть этого уравнения – время облучения ультрафиолетом.

«Нужно все это иметь ввиду и аккуратно обращаться летом с солнцем, потому что это вещь опасная, - говорит Алексей Водовозов. – И если вы долго находитесь на солнцепеке, например, на огороде, то постоянно трескать морковку - далеко не самая лучшая идея».

Чем именно опасно пребывание на солнце и сколько загорать полезно для здоровья – читайте здесь.